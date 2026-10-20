66 साल से राम भक्तों के बीच लोकप्रिय है दिलीप कुमार- सायरा बानो का भजन, राजेंद्र कृष्ण की कालजयी रचना, मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज

मोहम्मद रफी बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर थे. उन्हें देश के सबसे महान और प्रभावशाली गायकों में से एक माना जाता है. रफी अपनी बहुमुखी प्रतिभा और आवाज की व्यापक रेंज के लिए जाने जाते थे. उनके गानों में तेज और जोश भरे गीत, देशभक्ति गीत, दुख भरे गीत, रोमांटिक गाने, कव्वाली- गजल, भजनों से लेकर शास्त्रीय संगीत तक शामिल थे. वे अपनी आवाज को उस अभिनेता के व्यक्तित्व और अंदाज के अनुसार ढालने में माहिर थे, जो पर्दे पर उस गाने पर लिप-सिंक (होंठ हिलाकर अभिनय) कर रहा होता था. उन्हें छह फिल्मफेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. 1967 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से सम्मानित किया.

उन्होंने एक हजार से ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए. अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने लगभग 7,000 गाने रिकॉर्ड किए, जो कोंकणी, असमिया, भोजपुरी, ओड़िया, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मगही और मैथिली जैसी कई भारतीय भाषाओं में थे. इनके अलावा, उन्होंने अंग्रेजी, फ़ारसी, अरबी, सिंहली, मॉरीशियन क्रियोल और डच जैसी कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाने गाए. हालांकि आज हम मोहम्मद रफी के जिस गाने के बारे में बात करेंगे वह एक भजन है. इसे फिल्म गोपी में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था. यह गाना आज भी खूब पसंद किया जाता है. गाने के बोल हैं- सुख के सब साथी, दुख में ना कोई.... गाने के बोल इतने फेमस हुए कि लोग आम बोल चाल में भी इसके लाइंस बोलते हैं.

गाने के बोल

सुख के सब साथी, दुःख में ना कोई

मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक सांचा,

दूजा ना कोई

जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया, झूठी काया

फिर काहे को सारी उमरियां, पाप की गठड़ी ढोई

सुख के सब साथी, दुःख में ना कोई

मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक सांचा,

दूजा ना कोई

ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, ये जग जोगीवाला फेरा

राजा हो या रंक सभी का,अंत एक सा होई

सुख के सब साथी,दुःख में ना कोई

मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक सांचा,

दूजा ना कोई

बाहर की तू माटी फांके, मन के भीतर क्यों ना झांके

उजले तन पर मान किया और मन की मैल ना धोई

सुख के सब साथी, दुःख में ना कोई

मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक सांचा,

दूजा ना कोई

फिल्म के बारे में

'गोपी' 1970 में रिलीज हुई थी. इसे टी. एस. मुथुस्वामी और एस. एस. पलानियप्पन ने प्रोड्यूस किया है और ए. भीमसिंह ने निर्देशित किया है. फिल्म में दिलीप कुमार और सायरा बानो लीड रोल में है. इनके अलावा प्राण, ओम प्रकाश, निरूपा रॉय, फरीदा जलाल, जॉनी वॉकर, रामायण तिवारी, मुकरी, सुदेश कुमार, दुर्गा खोटे और ललिता पवार अहम भूमिका में हैं. फिल्म का संगीत कल्याणजी-आनंदजी ने दिया है. 'बॉक्स ऑफिस इंडिया' के अनुसार, 'गोपी' बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही थी.

फिल्म की कहानी

एक आदमी अपने भाई के साथ एक गांव में रहता है, लेकिन जमींदार उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा देता है. जब उसका भाई उसे घर से निकाल देता है, तो वह शहर चला जाता है और कसम खाता है कि वह पैसे कमाने के बाद ही वापस लौटेगा.