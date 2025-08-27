Dies Irae Teaser: साउथ से आया 1 मिनट 45 सेकंड का रोंगटे खड़े देने वाला टीजर, हेलोवीन पर रिलीज होगी हॉरर मूवी

Dies Irae Teaser: मलयालम सिनेमा के स्टार प्रणव मोहनलाल की नई फिल्म 'डीयस इराए' का टीजर रिलीज हो गया है. मलयालम फिल्में लगातार अपने कॉन्टेंट की वजह से पसंद की जाती हैं और इस टीजर ने इस बात को एक बार फिर से पुख्ता किया है. 'डीयस इराए' हॉरर मूवी (Dies Irae Horror Movie) है और इसकी झलक इसके टीजर में मिल गई है. लैटिन शब्द ‘डीयस इराए' यानी 'कयामत का दिन' से प्रेरित इस हॉरर थ्रिलर का निर्माण नाइट शिफ्ट स्टूडियोज और वायनॉट प्रोडक्शंस ने किया है. 31 अक्टूबर 2025 को हेलोवीन के मौके पर ये रिलीज होगी और मोहनलाल पहले बार हॉरर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं.
'डीयस इराए' का एक मिनट 45 सेकंड का टीजर पूरी तरह से रहस्य और रोमांच को जगाने में कामयाब रहता है. इसके साथ ही टीजर में हॉरर का पुट भी अच्छे से शामिल किया गया है. फिल्म के राइटर और डायरेक्टर राहुल सदाशिवन हैं. फिल्म में म्यूजिक क्रिस्टोफर जेवियर का है.
डायरेक्टर राहुल सदाशिवन की बात करें तो उनकी पिछली फिल्म ब्रह्मयुगम थी. ये भी एक डरावनी कहानी थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था. ब्रह्मयुगम फिल्म में ममूटी लीड रोल में थे और उनकी एक्टिंग शानदार रही. ‘ब्रह्मयुगम' का बजट लगभग 27 करोड़ रुपये था जबकि 85 करोड़ रुपये की इसने कमाई की थी. इस फिल्म खासियत ये थी कि ये पूरी तरह से ब्लैक व्हाइट में शूट हुई थी और फिल्म में मुख्य रूप से सिर्फ तीन ही कैरेक्टर थे.
मलयालम सिनेमा में हॉरर की बढ़ती लोकप्रियता के बीच ‘डीयस इराए' एक नया बेंचमार्क स्थापित करने को तैयार है. यूट्यूब पर टीजर पर फैन्स के खूब कमेंट आ रहे हैं. एक ने लिखा है कि प्रणव फायर हैं, राहुल सदाशिवन की फिल्म है, इतना ही काफी है. कुछ लोग प्रणव की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक (बीजीएम) की खूब तारीफ कर रहे हैं.
