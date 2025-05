27 करोड़ में बनाई ब्लैक ऐंड व्हाइट हॉरर फिल्म, कमाए 85 करोड़, यही डायरेक्टर ला रहे नई हॉरर मूवी जिसका नाम बोलने में छूट जाएंगे पसीने

सिनेमा के फैन्स के लिए रोमांचक खबर सामने आई है. थुडरुम फेम एक्टर मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल और निर्देशक राहुल सदाशिवन की आगामी हॉरर-थ्रिलर फिल्म ‘डाइस इरे (Dies Irae)' का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. यह फिल्म नाइट शिफ्ट स्टूडियोज और वाई नॉट स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, और इसे चक्रवर्ती रामचंद्र और एस. शशिकांत ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का शीर्षक ‘डाइस इरे' लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ‘कयामत का दिन', जो इसके डार्क और भयावह थीम की ओर इशारा करता है.

अपनी पिछली हिट फिल्म ‘ब्रह्मयुगम' के लिए खास पहचान रखने वाले राहुल सदाशिवन इस बार भी दर्शकों को एक डरावनी कहानी से रूबरू कराने की तैयारी में हैं. ‘ब्रह्मयुगम' की सफलता के बाद, जिसमें ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, राहुल और प्रणव की जोड़ी से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. पोस्टर में एक रहस्यमय और भयावह दृश्य दिखाया गया है, जिसमें एक सिंहासन पर बैठी एक आकृति के चारों ओर कई डरावने चेहरे और प्रतीक नजर आते हैं.. पोस्टर का माहौल डर और रहस्य से भरा हुआ है, जो फिल्म की थीम को और मजबूत करता है.

Pranav Mohanlal - Rahul Sadasivan (Bramayugam director) #DiesIrae Second Look Poster out now.@StudiosYNot @rahul_madking



Halloween 2025 weekend release. October 30/31 release. pic.twitter.com/aJ9tAVdrpV