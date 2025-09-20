NDTV YUVA Exclusive: किसी फल के बीज निगल लिए थे फिर... डायना पेंटी ने अंधविश्वास पर सुनाया बचपन का किस्सा

साल 2005 में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस डायना पेंटी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. हैप्पी भाग जाएगी और कॉकटेल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं डायना पेंटी को विक्की कौशल की छावा में देखा गया था. वहीं हाल ही में वह डू यू वॉना पार्टनर में भी नजर आई थीं, जिसमें उनकी खूब तारीफ हुई थी. इसी बीच NDTV युवा के मंच पर डायना पेंटी पहुंचीं. जहां वह अपनी जिंदगी के कुछ खास पलों और कुछ बचपन के अंधविश्वास के किस्सों को शेयर किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है, जिसके चलते युवा मंच पर युवाओं से बात की जा रही है.

NDTV में अपनी जिंदगी में अंधविश्वास के बारे में बात करते हुए डायना पेंटी ने बचपन का किस्सा शेयर किया. उन्होंने कहा- मैंने बचपन में किसी फल के बीज निगल लिए थे फिर मुझे किसी ने कहा कि मेरे पेट में एक पेड़ उग जाएगा...मैं डर गई और मां के पास गई थी.

इसके अलावा जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि एडवेंचर सीन या एक्शन सीन किसके साथ करना चाहेंगी तो उन्होंने एक्ट्रेस आथिया शेट्टी का नाम लिया. जबकि उन्होंने कहा कि वह तमन्ना भाटिया की मदद पीआर डिजास्टर मैनेज करने में लेंगी.

गौरतलब है कि अथिया शेट्टी और डायना पेंटी किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए हैं. लेकिन उन्हें कई इवेंट्स में साथ देखा गया है. वहीं दोनों काफी अच्छी दोस्त हैं. जबकि तमन्ना भाटिया के साथ वह प्राइम वीडियो वेब सीरीज डू यू वॉना पार्टनर में नजर आई थीं.