दीया मिर्जा ने लहंगा पहन अंग्रेजी गाने पर किया धमाकेदार डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

दीया मिर्जा (Dia Mirza) अपने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Stay, By popular demand'. इसी के साथ वीडियो में अगर उनके लुक को देखे तो उन्होंने गोल्डन कलर का खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ है और उसके साथ हैवी ज्वेलरी भी पहनी हुई है. वीडियो को देख उनके चाहने वाले उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'बहुत ही ज्यादा खूबसूरत', तो किसी ने लिखा है 'One of the best of this trend'. इसी के साथ उनके इस वीडियो पर अब तक 584 हजार से ज्यादा बार देखा जा चूका है और 83 हजार से ज्यादा लाइक भी चुके हैं.

बता दें कि, दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'रहना है तेरे दिल में (Rehnaa Hai Terre Dil Mein)' से की थी. जिसमें उनके मासूमियत भरें चेहरे को लोग आज भी पसंद करते हैं. ये फिल्मी उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है. इसके बाद उन्होंने 'दीवानापन', 'तुमको न भूल पाएंगे', 'दम', 'परिणीता', 'लगे रहो मुन्नाभाई' जैसी कई फिल्मों में काम किया है. इसी के साथ वो 'थप्पड़' में सिंगल मदर के किरदार में नजर आई थीं.