धुरंधर की कास्टिंग फाइनल करने में लगे डेढ़ साल,'रहमान डकैत' के लिए लाइन में थे 50-60 एक्टर्स, सुनील ग्रोवर को भी लेने की थी प्लानिंग

'धुरंधर' (Dhurandhar) लोगों को खूब पसंद आ रही है. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म  बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. दर्शकों पर इसका अलग ही क्रेज है. ‘धुरंधर' में कई दिग्गज अभिनेता नजर आए हैं, सभी के काम की फिल्म में खूब तारीफ हो रही है.  5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. इस फिल्म ने बीते 9 दिनों में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. 

फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग के साथ ही कास्टिंग भी चर्चा हो रही है. हर एक एक्टर ने अपने किरदार में जान डाल दी है.  फिल्म की कास्टिंग को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने  हाल ही में बात किया.  मुकेश छाबड़ा ने फिल्म 'धुरंधर' को लेकर 'पीटीआई' से बात करते हुए कहा, 'लोग इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे. हम चाहते थे कि हम बेस्ट दें. ऐसे लोगों को लें, जो किरदार में फिट हों. हर एक कास्टिंग के लिए हमने काफी समय लिया. इसमें डेढ़ साल का समय लगा. अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त या अक्षय खन्ना सही रहेंगे या नहीं. यह सोचने में काफी समय लिया. मैं और आदित्य धर हर दिन दो-चार घंटे इस पर बैठकर बात करते थे. 

मुकेश छाबड़ा ने आगे बताया, 'पहले हमारे पास ओटीटी के एक्टर्स भी थे. रहमान डकैत के लिए मेरे पास अलग-अलग बैकग्राउंड के 50-60 एक्टर्स की लिस्ट थी, जिसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स भी थे. हालांकि, आखिर में हमने एक्टर अक्षय खन्ना को चुना.' डोंगा और आलम के किरदारों के लिए कई ऑडिशन थे, लेकिन हमने नवीन कौशिक और गौरव गेरा को चुना. वहीं आलम के रोल के लिए सुनील ग्रोवर के नाम पर विचार बना था. 
 

