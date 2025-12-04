बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की अग्नि परीक्षा है 'धुरंधर': 280 करोड़ बजट, 214 मिनट की ड्युरेशन, ए सर्टिफिकेट

बॉलीवुड का 'एनर्जी बॉम्ब' रणवीर सिंह दो साल के ब्रेक के बाद धमाकेदार कमबैक करने को तैयार हैं. लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं. आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है. धुरंधर ना सिर्फ 280 करोड़ के मोटे बजट वाली महंगी सवारी है, बल्कि 214 मिनट (3 घंटे 34 मिनट) की लंबी रनटाइम और 'ए' सर्टिफिकेट के साथ आ रही है. क्या ये रणवीर की करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी? क्या ये 2025 की सबसे बड़ी फिल्म होगी? क्या रणवीर सिंह की फिल्म को बम्पर ओपनिंग लगेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी मूवी फैन के जेहन में तैर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं धुरंधर पर और जानते हैं ट्रेड एक्सपर्ट की राय...

धुरंधर की एडवांस बुकिंग

धुरंधर की एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा हौसले बढ़ाने वाली नहीं है. एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि कहानी कमजोर निकली तो रिकवरी मुश्किल होगी. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने इसे लेकर कहा है, 'मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है. लेकिन लोगों की आशाएं इस पर टिकी हुई हैं. एडवांस विशेष नहीं है, फिर भी स्टार्ट काफी अच्छा लेगी.' बेशक उनका कहना एकदम सही है, लेकिन अब सारा दारोमदार फिल्म में कितनी दम है, इसी पर टिका हुआ है.

2025 की सबसे बड़ी हिट होगी

रणवीर सिहं की इस फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा था कि ये साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है. लेकिन जिस तरह की एडवांस बुकिंग दिख रही है और जिस दिशा में फिल्म बढ़ रही है. उसे देखकर कोमला नाहटा इतना ही कहते हैं, 'सबसे बड़ी नहीं बन सकती है क्योंकि वो खुशबू नहीं है.' इस तरह उन्होंने इशारा कर दिया है कि फिल्म बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाने तो नहीं जा रही है.

धुरंधर का बजट

धुरंधर के बजट की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 250 करोड़ रुपये है जबकि मार्केटिंग और प्रमोशन पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. सैकनिल्क के मुताबिक भी ओपनिंग डे पर 15-20 करोड़ की उम्मीद है. यानी यह अनुमान बिल्कुल उस अनुमान के करीब है जो कोमल नाहटा ने लगाया है. कोमल न नाहटा कहते हैं कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 20-21 करो़ड़ के बीच रह सकता है. रणवीर ने प्रमोशन के दौरान कहा था, 'ये फिल्म मेरी जिंदगी की सबसे चुनौतीपूर्ण रोल है.' बेशक 'धुरंधर' की शूटिंग के बाद रणवीर सिंह के सामने बॉक्स ऑफिस को फतह करने की चुनौती है.