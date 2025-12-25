अक्षय खन्ना ने धुरंधर के रहमान डकैत के लुक को किया था रिजेक्ट! कहा था- वह सड़क से आया है

धुरंधर में अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का किरदार टॉक ऑफ द टाउन है. आदित्य धर की फिल्म में गैंगस्टर की क्राइम की कहानी बताई गई, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. चाहे वह अक्षय खन्ना की पॉलिटिकल रैले में एंट्री हो या Fa9la गाने पर डांस. शेर ए बलोच रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना बहुत चर्चा में रहे. लेकिन अब कॉस्टयूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने डिजिटल कमेंटरी से बातचीत को बताया कि रहमान डकैत के लुक को तैयार करने के लिए वह अक्षय खन्ना से लगातार बातचीत करती रहीं. वहीं खुलासा किया कि प्लान था कि अक्षय खन्ना सिर्फ पठानी फिल्म में पहनने वाले थे. लेकिन एक्टर ने सलाह दी कि वह कुर्ता और जींस फिल्म में पहनेंगे.

अक्षय खन्ना को दिया था सुझाव

उन्होंने कहा, हमने उन्हें कुर्ता जींस भी दिया. वह अक्षय खन्ना ने यह कहते हुए खुद सुझाव दिया था कि वह सड़कों से है. यह बात काफी लॉजिकल थी, क्योंकि हम फिल्म में उसे आगे बढ़ाना भी देखते हैं, जब वह कहानी में बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करता है. तो, हमारी एक ऐसी जर्नी थी, जिसमें हम उसे लिनन और डेनिम में परेशान देखते हैं, और फिर सिल्क-वूल पठानी में देखते हैं, जो फिल्म के सबसे जरूरी लुक्स में से एक है.”

धुरंधर के रहमान डकैत के लुक के बारे में अक्षय खन्ना ने कही ये बात

आगे उन्होंने कहा, “आदित्य सर हमेशा जानते थे कि चाहे कुछ भी कहा या किया जाए, जब रहमान डकैत एंट्री करे, तो लोगों को फ्रीज होना चाहिए. मुझे लगता है कि हमने वह हासिल कर लिया है.” आगे उन्होंने याद किया कि लुक को लेकर अक्षय के साथ काफी बातचीत हुई थी, जिसमें रिच कढ़ाई वाली पठानी के साथ कई टेस्ट भी शामिल थे, लेकिन वह इससे पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे.उन्होंने कहा, “उनका पहला लुक टेस्ट हुआ, और कुछ हफ्तों बाद, हमें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया. उन्होंने कहा, ‘मुझे पक्का नहीं पता कि हमें यह रास्ता अपनाना चाहिए.' और हम ठीक थे. तभी उन्होंने कहा कि हम यह नहीं भूल सकते कि वह सड़क से आया है और उसकी पर्सनैलिटी में रफनेस होनी चाहिए.”

Fa9la गाने में काली पठानी लुक के बारे में कॉस्टयूम डिजाइनर ने कहा, “शुरू में आइडिया था कि सभी डांसर काले कपड़े पहनेंगे. लेकिन अगर आप ओरिजिनल बलूचियों को देखें, तो वे बहुत ज्यादा सफेद कपड़े पहनते हैं. इसलिए आदित्य सर ने सुझाव दिया कि हम सफेद रंग चुनें क्योंकि वही ओरिजिनल लुक है.इसीलिए हमने फैसला किया कि अक्षय ऑल ब्लैक लुक पहनेंगे. जबकि अन्य डांसर्स वाइट में होंगे. रहमान डकैत को शेर ए बलोच का अवॉर्ड दिया गया. तो हमने बात की कि उन्हें कौन सा कलर देना चाहिए. लेकिन मैं जानती थीं कि ब्लैक जरुर होना चाहिए. इसे बलूची संस्कृति से जुड़ा रखते हुए मैंने उनके लिए एक बलूची पठानी ही चुनी. ”