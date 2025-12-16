विज्ञापन

धुरंधर ने 11 दिन में कमाए 396 करोड़, जानें 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किस दिन कमाए कितने करोड़

रणवीर सिंह की धुरंधर को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं और ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म ने 11 दिन में कितनी कमाई की है आइए आपको बताते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर ने 11 दिन में कमाए 396 करोड़, जानें 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किस दिन कमाए कितने करोड़
11 दिन, 396 करोड़, जानें धुरंधर की 5 से 15 दिसंबर तक की रोजाना कमाई
नई दिल्ली:

5 दिसंबर को आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर की आंधी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म में हर एक्टर की एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हो रही है. जो ये फिल्म देख रहा है वो रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की खूब तारीफ कर रहा है. फिल्म ने 11 दिन में ही 396 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ये कमाई हर दिन बढ़ती ही जा रही है. फिल्म ने पहले दिन से लेकर 11 दिन में किस दिन कितनी कमाई की है आइए आपको बताते हैं. फिल्म ऐसे ही कमाई करती रही तो 500 करोड़ का आकंड़ा पार करने में इसे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है.

ये भी पढ़ें: ‘बॉर्डर 2' : सनी देओल की दहाड़ ‘लाहौर तक' के पीछे की असली कहानी

हर दिन की कितनी कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 43 करोड़. चौथे दिन 23.25 करोड़, पांचवें दिन 27 करोड़, छठे दिन 27 करोड़, सातवें दिन 27 करोड़. आठवें दिन 32.5 करोड़, नवें दिन 53 करोड़, दसवे दिन 58 करोड़ और ग्यारहवे दिन 30.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म वीक डे में भी शानदार कमाई कर रही है और वीकेंड पर तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है.

बाकी फिल्मों पर भारी पड़ी धुरंधर

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है इसी वजह से ये हर जगह छाई हुई है. इसके साथ और बाद में रिलीज हुईं फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल है. इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है जिसका खूब फायदा धुरंधर को होने वाला है. धुरंधर का दूसरा पार्ट भी आने वाला है. पहले पार्ट के एंड के साथ ही दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी है. धुरंधर 2 सिनेमाघरों पर 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Box Office Collection, Dhurandhar Box Office Collection Day 11, Dhurandhar Box Office Collection Day 12, Ranveer Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com