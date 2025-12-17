विज्ञापन

धुरंधर के ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के बीच क्या आपने देखा है धुरंधर 2 टीजर?

बॉलीवुड की हालिया सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है. रणवीर सिंह अभिनीत यह जासूसी एक्शन थ्रिलर दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने में कामयाब रही है.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर के ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के बीच क्या आपने देखा है धुरंधर 2 टीजर?
Dhurandhar 2 Teaser: धुरंधर देख ली और नहीं देखा धुरंधर 2 टीजर, तो अभी देख लो
नई दिल्ली:

Dhurandhar 2 Teaser: बॉलीवुड की हालिया सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है. रणवीर सिंह अभिनीत यह जासूसी एक्शन थ्रिलर दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने में कामयाब रही है. अब फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 'धुरंधर 2' का टीजर है और फैंस को अगले भाग का इंतजार कराने में लगा है.'धुरंधर' आदित्य धर के निर्देशन में बनी है, जिसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे सितारे हैं. फिल्म पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर आधारित है और भारतीय जासूसों की बहादुरी को दिखाती है. रिलीज के बाद से यह 500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है, जो इसकी लोकप्रियता का सबूत है.

ये भी पढ़ें: 26/11 की रात ताज होटल में मौजूद थीं ये महिला, धुरंधर देखने के बाद ताजा हुई 14 घंटे की वो खौफनाक याद

धुरंधर 2 का टीजर

फिल्म देखने वालों का कहना है कि क्रेडिट रोल होने के बाद का सीन सबसे रोमांचक है. इसमें खून से लथपथ एक शख्स बंदूक थामे नजर आता है, जो बदले की आग में जलता दिखता है. स्क्रीन पर 'रिवेंज' लिखा आता है और तारीख 19 मार्च दिखाई जाती है, जो 'धुरंधर' के पार्ट 2 की रिलीज डेट है. बैकग्राउंड म्यूजिक इतना दमदार है कि दर्शक इसे बार-बार सुनना चाहते हैं.

धुरंधर का टीजर देख क्या बोले लोग

सोशल मीडिया पर कई फैंस इस सीन की क्लिप शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस टीजर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं. बीजीएम तो नशा जैसा है!" दूसरे ने कहा, "500 करोड़ के बाद अब यह सरप्राइज. भाग 2 का इंतजार नहीं होता सहन." हालांकि, थिएटर में रिकॉर्ड किए गए इन वीडियो से फिल्ममेकर्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन फैंस का उत्साह देखते ही बनता है.'धुरंधर' की सफलता ने साबित कर दिया कि दर्शक अच्छी कहानी और एक्शन को पसंद करते हैं. अब सभी की नजरें भाग 2 पर हैं, जहां बदले की कहानी और जोरदार एक्शन की उम्मीद है. फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह सीक्वल और बड़ा धमाका करेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar 2, Dhurandhar Part 2, Dhurandhar 2 Teaser, Dhurandhar Part 2 Teaser
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com