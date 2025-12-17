धुरंधर के ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के बीच क्या आपने देखा है धुरंधर 2 टीजर?

Dhurandhar 2 Teaser: बॉलीवुड की हालिया सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है. रणवीर सिंह अभिनीत यह जासूसी एक्शन थ्रिलर दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने में कामयाब रही है. अब फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 'धुरंधर 2' का टीजर है और फैंस को अगले भाग का इंतजार कराने में लगा है.'धुरंधर' आदित्य धर के निर्देशन में बनी है, जिसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे सितारे हैं. फिल्म पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर आधारित है और भारतीय जासूसों की बहादुरी को दिखाती है. रिलीज के बाद से यह 500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है, जो इसकी लोकप्रियता का सबूत है.
धुरंधर 2 का टीजर
फिल्म देखने वालों का कहना है कि क्रेडिट रोल होने के बाद का सीन सबसे रोमांचक है. इसमें खून से लथपथ एक शख्स बंदूक थामे नजर आता है, जो बदले की आग में जलता दिखता है. स्क्रीन पर 'रिवेंज' लिखा आता है और तारीख 19 मार्च दिखाई जाती है, जो 'धुरंधर' के पार्ट 2 की रिलीज डेट है. बैकग्राउंड म्यूजिक इतना दमदार है कि दर्शक इसे बार-बार सुनना चाहते हैं.
Can't get over from this GOATED #Dhurandhar2 Teaser which is also the post credit scene of #Dhurandhar part 1— Armaan C. Das (@whynot_armaan) December 16, 2025
Addicted to the teaser and especially the BGM
Can't wait to see this Teaser in HD quality after releasing Online pic.twitter.com/nrPND0hujl
धुरंधर का टीजर देख क्या बोले लोग
सोशल मीडिया पर कई फैंस इस सीन की क्लिप शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस टीजर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं. बीजीएम तो नशा जैसा है!" दूसरे ने कहा, "500 करोड़ के बाद अब यह सरप्राइज. भाग 2 का इंतजार नहीं होता सहन." हालांकि, थिएटर में रिकॉर्ड किए गए इन वीडियो से फिल्ममेकर्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन फैंस का उत्साह देखते ही बनता है.'धुरंधर' की सफलता ने साबित कर दिया कि दर्शक अच्छी कहानी और एक्शन को पसंद करते हैं. अब सभी की नजरें भाग 2 पर हैं, जहां बदले की कहानी और जोरदार एक्शन की उम्मीद है. फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह सीक्वल और बड़ा धमाका करेगा.
