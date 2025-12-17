विज्ञापन

26/11 की रात ताज होटल में मौजूद थीं ये महिला, धुरंधर देखने के बाद ताजा हुई 14 घंटे की वो खौफनाक याद

फिल्म धुरंधर लोगों के दिलों को छू रही है. इस फिल्म में 26/11 का अटैक दिखाया गया है. उस रात को याद करके कई लोग इमोशनल हो गए हैं.

26/11 की वो भयानक रात नहीं भूलीं ये महिला, धुरंधर ने दिलाई याद
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों दर्शकों के दिलों को छू रही है और हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है. जो भी ये फिल्म देख रहा है, वो सिर्फ इसकी कहानी और अभिनय की नहीं बल्कि इससे जुड़े जज्बातों की भी बात कर रहा है. धुरंधर में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की झलक दिखाई गई है, जिसने कई लोगों की पुरानी और दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं. इन्हीं में से एक हैं रजिता बग्गा, जो उस खौफनाक रात के दौरान ताज होटल में मौजूद थीं और करीब 14 घंटे तक वहां फंसी रहीं. ये उनकी खुशनसीबी थी कि वो उस हमले से सुरक्षित बाहर निकल आईं. सालों बाद जब उन्होंने रणवीर सिंह की धुरंधर देखी, तो वो भावुक हो गईं और उस रात की यादें फिर से आंखों के सामने आ गईं, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया.

धुरंधर की तारीफ की

रजिता ने लिखा- 'मैं 26/11 की रात अपने पति अजय बग्गा के साथ ताज होटल में थी. हम खुशकिस्मत थे कि उस रात हम उस भयानक आतंकवादी हमले में बच गए और 14 घंटे बाद हमें जिंदा बचाया गया. मेरे लिए धुरंधर में सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन वो लाल स्क्रीन थी. जहां 26/11 के आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स की असली आवाज की रिकॉर्डिंग चलाई गई थी. ये सुनना कि हैंडलर्स आतंकवादियों को क्या करने का निर्देश दे रहे थे. ये कितना क्रूर,अमानवीय और घिनौना था -इसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी. दूसरी तरफ से उस सीन को फिर से देखना- हैंडलर्स का हर बम फटने और हर व्यक्ति के मारे जाने पर जश्न मनाना. अगर ये हमें गुस्से और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता से नहीं भरता है तो और क्या करेगा?'

उन्होंने आगे लिखा- '17 साल बीत गए हैं लेकिन जो हुआ और जो हमारे साथ हो सकता था उसकी याद ने मुझे अंदर तक हिला दिया. दिल दहला देने वाला और दर्दनाक. धुरंधर और इसके मेकर्स को बहुत-बहुत श्रेय कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूरी नई पीढ़ी सिर्फ 2-3 मिनट में समझ जाए कि 26/11 को असल में क्या हुआ था.रणवीर सिंह का वो लुक पूरी पीढ़ी को परेशान करेगा.'

बता दें धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म ने अब तक 411.26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

