19 साल की उम्र में धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना के साथ हुआ था कुछ ऐसा, टूटा था दिल, बोले- यह आपको मेंटली मार...

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना को उनकी लेटेस्ट फिल्म धुरंधर के लिए तारीफें मिल रही हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे इमोशनल चैप्टर भी सामने आ रहे हैं, जो उनके स्ट्रगल के दिनों के हैं. दरअसल, एक्टर्स के लिए अपीयरेंस काफी मैटर करता है. वहीं अक्षय खन्ना भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई. लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब कम उम्र में ही उनके बाल झड़ने लगे, जो कि उनके लिए काफी दिल तोड़ने वाला था.

मिड डे से इस बारे में बात करते हुए अक्षय खन्ना ने टीनएजर होते हुए बात झड़ने के शॉक के बारे में बात की. उन्होंने कहा, यह यंग एज में होना शुरू हो गया था. यह ऐसा जैसे पियानिस्ट की उंगलियां खो रही थीं. उन दिनों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था. मेरा मतलब है, जब तक आप इसे सच में स्वीकार नहीं कर लेते, यह आपको परेशान करता है. जब आप सुबह उठते हैं, अखबार देखते हैं, और आपको एहसास होता है, 'मैं यह पढ़ नहीं सकता. क्या लिखा है? मुझे चश्मे की जरूरत है.' यह आपको प्रभावित करेगा, है ना?"

आगे वह कहते हैं, "हो सकता है कि आप एक स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर या फुटबॉलर हों, और आपको पता चले कि आपको घुटने की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. तो यह दिल तोड़ने वाला होता है, आप अपने करियर के एक या दो साल खो सकते हैं. तो, जैसा कि मैंने कहा, यह एक पियानिस्ट के अपनी उंगलियां खोने जैसा है, क्योंकि एक एक्टर के तौर पर आप कैसे दिखते हैं, यह बहुत मायने रखता है."

अक्षय खन्ना ने कहा, खासकर इस पार्ट (फेस) मेरा मतलब यह पार्ट (बॉडी) आप फिर भी कवर कर सकते हैं और जो भी हो. 19-20 की उम्र में यह दुखद है. दिल तोड़ने वाला है और यह आपको मेंटली मार सकता है.