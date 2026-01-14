अक्षय खन्ना बन चुके हैं 'धुरंधर' की मजबूरी, इस बहाने से 'धुरंधर 2' में भी दिखेगा रहमान डकैत

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. रणवीर सिंह के साथ उनकी फिल्म 'धुरंधर' ने 2025 में जबरदस्त सफलता हासिल की है और अब इसके सीक्वल की तैयारियां तेज हो गई हैं. फिल्म के अंदर अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत को खूब पसंद किया गया. हालांकि फिल्म के अंदर उनका किरदार मर चुका है, लेकिन अब खबर है कि अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर 2 के लिए मेकर्स की मजबूरी बन गए हैं और वह इस फिल्म में भी नजर आने वाले हैं.
धुरंधर 2 के बारे में
अंग्रेजी वेबसाइट फिल्मफेयर के अनुसार सूत्रों के मुताबिक, अक्षय खन्ना जल्द ही एक छोटे लेकिन खास शूट के लिए धुरंधर 2 के सेट पर लौटेंगे. यह शूट महज एक हफ्ते का होगा, जिसमें उनके किरदार की बैकस्टोरी को और गहराई दी जाएगी.'धुरंधर' में अक्षय ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया. धुरंधर 2 में सीक्वल में फ्लैशबैक या स्पेशल सेगमेंट के जरिए उनकी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा. इससे किरदार में नई परतें जुड़ेंगी और दर्शकों को और रोमांच मिलेगा. फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में ही सीक्वल का ऐलान हो चुका है, जो ईद 2026 यानी 19 मार्च को रिलीज होगी.
Akshaye Khanna to shoot special backstory portion for Dhurandhar 2.
byu/GiveMeSomeSunshine3 inBollyBlindsNGossip
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस ने 2025 में उन्हें काफी लोकप्रिय बनाया. इस साल 'छावा' में औरंगजेब के रोल के लिए भी उनकी तारीफ हुई थी. अब 'धुरंधर 2' में उनका स्पेशल सेगमेंट फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज होगा. अक्षय खन्ना हमेशा से कम फिल्में चुनते हैं और अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस करते हैं. इस छोटे शूट से सीक्वल की कहानी और मजबूत बनेगी. फैंस अब उत्सुक हैं कि रहमान डकैत की बैकस्टोरी में क्या नया खुलासा होगा. फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर इस प्रोजेक्ट को और धमाकेदार बनाने की कोशिश में जुटे हैं.
