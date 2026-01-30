विज्ञापन

Dhurandhar OTT Release: धुरंधर हुई ओटीटी पर रिलीज, म्यूट डायलॉग और 10 मिनट के कट पर फैंस को आया गुस्सा, बोले- मूड खराब कर दिया

Dhurnadhar OTT Release On Netflix: धुरंधर ने भारत में 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हासिल कर लिया है और धुनियाभर में कमाई 1300 करोड़ के पास पहुंच गई है. 

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar OTT Release: धुरंधर हुई ओटीटी पर रिलीज, म्यूट डायलॉग और 10 मिनट के कट पर फैंस को आया गुस्सा, बोले- मूड खराब कर दिया
नेटफ्लिक्स पर आई धुरंधर
नई दिल्ली:

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने और बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ पार का कलेक्शन करने के बाद रणवीर सिंह की धुरंधर 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. खास बात यह है कि फिल्म को तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया गया है. वहीं फैंस ने ओटीटी पर आते ही फिल्म को दोबारा देखना शुरू कर दिया है. हालांकि फैंस ने एक बात नोटिस की है कि फिल्म में कट के अलावा कुछ डायलॉग को म्यूट किया गया है, जिसके चलते फैंस गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. 

धुरंधर सेंसर्ड नेटफ्लिक्स पर रिलीज 

नेटफ्लिक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  एक्स और ट्विटर पर धुरंधर की ओटीटी जानकारी दी है. कैप्शन में लिखा गया, धुरंधर, एपिक सागा अनफोल्ड होते देखें. अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगू में. इस पोस्ट पर फैंस ने खुशी जाहिर की है. लेकिन एक्स पर कुछ ही घंटे के ओटीटी रिलीज के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है. 

ये भी पढें- बॉर्डर 2 से पहले और धुरंधर से पहले इस सुपरस्टार की आखिरी फिल्म होती ब्लॉकबस्टर! एडवांस बुकिंग में ही वसूल लिए थे 15 करोड़

धुरंधर की ओटीटी रिलीज से फैंस का हुआ मूड खराब

धुरंधर को नेटफ्लिक्स पर देखने के बाद फैंस द्वारा दावा किया गया है कि फिल्म को 10 मिनट छोटा किया गया है और गाली के डायलॉग को सेंसर किया गया है. वहीं फैंस का कहना है कि उन्हें अनसेंसर्ड वर्जन देखना था. लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि 18 प्लस प्लेटफॉर्म पर अडल्ट फिल्म को सेंसर्ड करने का क्या लॉजिक है. एक यूजर ने लिखा, छी नेटफ्लिक्स इंडिया ने मूड खराब कर दिया. अनसेंसर्ड वर्जन चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा, 10 मिनट का कट लगा दिया. तीसरे यूजर ने लिखा, यह अनसेंसर्ड वर्जन नहीं है. 

धुरंधर का 54 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, भारत में 835.83  करोड़ की कमाई फिल्म ने 56 दिनों में हासिल कर ली है. वहीं दुनियाभर में यह आंकड़ा 1,344.74 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. वहीं इंडिया ग्रॉस 1000 करोड़ पार हो गया है. जबकि फिल्म का बजट 250 करोड़ का था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Ott, Dhurandhar, Dhurandhar Ott Release Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com