Dhurandhar OTT Release: धुरंधर हुई ओटीटी पर रिलीज, म्यूट डायलॉग और 10 मिनट के कट पर फैंस को आया गुस्सा, बोले- मूड खराब कर दिया

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने और बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ पार का कलेक्शन करने के बाद रणवीर सिंह की धुरंधर 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. खास बात यह है कि फिल्म को तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया गया है. वहीं फैंस ने ओटीटी पर आते ही फिल्म को दोबारा देखना शुरू कर दिया है. हालांकि फैंस ने एक बात नोटिस की है कि फिल्म में कट के अलावा कुछ डायलॉग को म्यूट किया गया है, जिसके चलते फैंस गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

धुरंधर सेंसर्ड नेटफ्लिक्स पर रिलीज

नेटफ्लिक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और ट्विटर पर धुरंधर की ओटीटी जानकारी दी है. कैप्शन में लिखा गया, धुरंधर, एपिक सागा अनफोल्ड होते देखें. अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगू में. इस पोस्ट पर फैंस ने खुशी जाहिर की है. लेकिन एक्स पर कुछ ही घंटे के ओटीटी रिलीज के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है.

It not the uncensored version, disappointed. Alas still watching at 12 am. — V S (@VS_2996) January 29, 2026

धुरंधर की ओटीटी रिलीज से फैंस का हुआ मूड खराब

This is still censored version of Dhurandhar. We literally waited for uncensored one — feryy (@ffspari) January 29, 2026

धुरंधर को नेटफ्लिक्स पर देखने के बाद फैंस द्वारा दावा किया गया है कि फिल्म को 10 मिनट छोटा किया गया है और गाली के डायलॉग को सेंसर किया गया है. वहीं फैंस का कहना है कि उन्हें अनसेंसर्ड वर्जन देखना था. लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि 18 प्लस प्लेटफॉर्म पर अडल्ट फिल्म को सेंसर्ड करने का क्या लॉजिक है. एक यूजर ने लिखा, छी नेटफ्लिक्स इंडिया ने मूड खराब कर दिया. अनसेंसर्ड वर्जन चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा, 10 मिनट का कट लगा दिया. तीसरे यूजर ने लिखा, यह अनसेंसर्ड वर्जन नहीं है.

Why you have trimmed 10minutes pic.twitter.com/q9KEh8QYFR — venky (@venkyzz3) January 30, 2026

धुरंधर का 54 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, भारत में 835.83 करोड़ की कमाई फिल्म ने 56 दिनों में हासिल कर ली है. वहीं दुनियाभर में यह आंकड़ा 1,344.74 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. वहीं इंडिया ग्रॉस 1000 करोड़ पार हो गया है. जबकि फिल्म का बजट 250 करोड़ का था.