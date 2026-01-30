विज्ञापन

जानें कहां गई 9 मिनट की धुरंधर, रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी फिल्म की ओटीटी रिलीज का गड़बड़ घोटाला

धुरंधर 30 जनवरी 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिसके चलते एक्स पर रणवीर सिंह की फिल्म की चर्चा खूब हो रही है. 

जानें कहां गई 9 मिनट की धुरंधर, रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी फिल्म की ओटीटी रिलीज का गड़बड़ घोटाला
नेटफ्लिक्स पर धुरंधर का रन टाइम हुआ कम
नई दिल्ली:

बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ की कमाई के बीच धुरंधर नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म को दर्शकों ने सिनेमाघरों में जितना प्यार दिया. उतना ही ओटीटी पर फैंस फिल्म को पसंद कर रहे हैं. हालांकि कुछ यूजर्स ने एक बात नोटिस की है कि धुरंधर का रन टाइम सिनेमाघरों में 3 घंटे 34 मिनट था. जबकि ओटीटी पर रन टाइम 3 घंटे 25 मिनट का बताया गया है. इसके चलते फैंस काफी नाराज हैं कि ओटीटी पर अनसेंसर्ड वर्जन देने की बजाय क्यों फिल्म में 9 मिनट को कट किया गया है. 

ओटीटी पर इतने मिनट की हुई धुरंधर

जैसा कि आप जानते हैं कि धुरंधर को 3 घंटे 34 मिनट के रन टाइम के साथ 5 दिसंबर 2025 में रिलीज किया गया था. इसके बाद सीबीएफसी द्वारा कुछ कट्स और बलोच वर्ड म्यूट करने के बाद फिल्म को 1 जनवरी को 2.8.56 मिनट यानी 3 घंटे 28 मिनट रिवाइज्ड वर्जन रिलीज किया गया. लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर 3 घंटे 25 मिनट की फिल्म को स्ट्रीम किया जा रहा है.

आदित्य धर ने ओटीटी रिलीज पर कही ये बात

धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने ओटीटी रिलीज पर कहा, "धुरंधर को थिएटर में जो रिस्पॉन्स मिला, वह बहुत ही दिल को छूने वाला था, खासकर जब दर्शकों को उसकी कहानी, किरदारों और स्केल से जुड़ते हुए देखा गया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज के साथ, यह फिल्म एक नया चैप्टर शुरू कर रही है. यह और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, नए दर्शकों को इसकी परतों को खोजने और अपने समय में इसके पलों को फिर से देखने का मौका मिलेगा."

