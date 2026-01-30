विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 56: नेटफ्लिक्स पर आई धुरंधर, ओटीटी पर भी बनीं नंबर, जानें 56 दिनों में कितनी कर चुकी है कमाई

Dhurandhar 56 days box office collection: धुरंधर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. लेकिन 56 दिनों में रणवीर सिंह की फिल्म ने कितनी कमाई की है. आइए आपको बताते हैं. 

धुरंधर ने 56 दिनों में की इतनी कमाई
नई दिल्ली:

Dhurandhar box office collection Day 56: धुरंधर के ओटीटी रिलीज का इंतजार अब खत्म हो गया है. नेटफ्लिक्स पर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज की गई और ओटीटी पर आते ही फिल्म भारत की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओटीटी पर आने से पहले यानी धुरंधर ने 56 दिनों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई हासिल कर ली है और फिल्म ने बजट के मुकाबले कितना प्रॉफिट अपने नाम कर लिया है. 

धुरंधर की 56 दिनों में कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने 835.83 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में हासिल कर लिया है. जबकि इंडिया ग्रॉस 1000 करोड़ पार का हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो वीकिपीडिया के अनुसार, 56 दिनों में रणवीर सिंह की फिल्म ने 1,344.74 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है. इसी के साथ यह सबसे ज्यादा भारत में ग्रॉस कलेक्शन वाली फिल्म और दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है. 

ये भी पढ़ें- धुरंधर हुई ओटीटी पर रिलीज, म्यूट डायलॉग और 10 मिनट के कट पर फैंस को आया गुस्सा, बोले- मूड खराब कर दिया

बॉर्डर 2 से धुरंधर की कमाई में आई गिरावट 

23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन बीत चुके हैं. वहीं इन 7 दिनों में सनी देओल की फिल्म ने भारत में 224.25 करोड़ नेट कलेक्शन, 268.5 करोड़ इंडिया ग्रॉस और 308.5 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाई हासिल की है. वहीं धुरंधर की बात करें तो  पिछले 7 दिनों में फिल्म की कमाई 55 से 50 लाख के बीच रही. हालांकि वीकेंड पर आंकड़ा 1 करोड़ से 1.35 करोड़ तक पहुंचा. वहीं 56वें दिन तक फिल्म की कमाई 33 लाख हो गई. 

धुरंधर 2 पर टिकी हैं फैंस की नजरें

धुरंधर 2 की बात करें तो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी. वहीं इसके टक्कर यश की टॉक्सिक से होने वाली है. कहा जा रहा है कि अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के बाद धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल से रणवीर सिंह के किरदार हमजा की टक्कर होगी. 

