धुरंधर के ब्लॉकबस्टर होते ही धुरंधर 2 पर आया ये बड़ा अपडेट, ईद पर ऐसे रिलीज की जाएगी रणवीर सिंह की फिल्म

हिंदी में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी फिल्म धुरंधर अब और भी बड़े स्तर पर लौटने के लिए तैयार है. इस फिल्म को खासतौर पर साउथ इंडिया से जबरदस्त प्यार मिला, जिसके बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल की आधिकारिक घोषणा कर दी है. धुरंधर 2 को ईद 2026 पर 19 मार्च 2026 को रिलीज किया जाएगा. यह फिल्म एक साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम – पांच भाषाओं में रिलीज होगी, जिससे यह एक सच्ची पैन-इंडिया फिल्म बन जाएगी.

हालांकि धुरंधर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, लेकिन साउथ इंडिया में इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. सोशल मीडिया पर चर्चा, वर्ड ऑफ माउथ और बार-बार देखे जाने की वजह से वहां के दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिकों ने भी लगातार डब वर्जन की मांग उठाई थी. दर्शकों की इस स्वाभाविक मांग को देखते हुए, और भारत के साथ-साथ विदेशों में बसे साउथ इंडियन दर्शकों को ध्यान में रखते हुए, मेकर्स ने फैसला किया है कि धुरंधर 2 को शुरुआत से ही सभी प्रमुख भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर आदित्य धर कर रहे हैं और इसे जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे हैं. धुरंधर 2 में कहानी और एक्शन दोनों को पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा. फिल्म इस समय पोस्ट-प्रोडक्शन में है और इसे 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित और बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों में माना जा रहा है. मेकर्स भारत के अलावा कुछ विदेशी मार्केट्स में भी मेनस्ट्रीम रिलीज की संभावनाएं तलाश रहे हैं. तूफान लौटने वाला है इस बार हर जगह.