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ना बेटा ना बेटी, इसे देंगी गोविंदा की पत्नी सुनीता अपनी प्रॉपर्टी, बोलीं-  मैं अपनी सारी संपत्ति इसके नाम कर दूंगी

अप्रैल में "लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड" शो के दौरान सुनीता ने सालों से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े को खत्म करते हुए अपने भतीजे कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह से सुलह कर ली थी.

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ना बेटा ना बेटी, इसे देंगी गोविंदा की पत्नी सुनीता अपनी प्रॉपर्टी, बोलीं-  मैं अपनी सारी संपत्ति इसके नाम कर दूंगी
इसे देंगी गोविंदी की पत्नी सुनीता अपनी प्रॉपर्टी
नई दिल्ली:

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने मजाक-मजाक में बताया कि वह अपनी सारी संपत्ति अपने प्यारे पालतू कुत्ते के नाम करने का प्लान बना रही हैं.  सुनीता को मुंबई एयरपोर्ट पर अपने पालतू कुत्ते के साथ देखा गया, जहां उन्होंने फोटोग्राफर्स के साथ हंसी-मजाक में बातचीत की. उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को गोद में ले रखा था और बाद में उसे कार की अगली सीट पर आराम से बिठाते हुए देखा गया.कुत्ते को अगली सीट पर बिठाते हुए सुनीता ने मजाक में कहा, "मैं अपनी सारी संपत्ति इसके (कुत्ते के) नाम कर दूंगी."इस पर एक फोटोग्राफर ने उनके भतीजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के बारे में पूछा, "तब कृष्णा भाई कहां जाएंगे?"

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सुनीता ने कहा कि कृष्णा के पास पहले से ही काफी कुछ है और वह और भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि जब तक वह जिंदा हैं, उनका साथ और समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा. "वह मेरा बेटा है. उसके पास बहुत कुछ है. अब मुझे उससे कुछ लेना है. कृष्णा मुझसे बड़ा इंसान है. भगवान उसे और बड़ा बनाए... जब तक मैं जिंदा हूं, वह बड़ा और सफल रहेगा."

अप्रैल में "लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड" शो के दौरान सुनीता ने सालों से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े को खत्म करते हुए अपने भतीजे कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह से सुलह कर ली थी. उस एपिसोड में, जब सुनीता स्टेज पर आईं तो कृष्णा हैरान रह गए. एक्टर-कॉमेडियन भावुक हो गए, जमीन पर लेट गए और इतने सालों में अपनी "मामी" को जो भी दुख पहुंचाया था, उसके लिए माफी मांगी.

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उनकी माफ़ी का जवाब देते हुए सुनीता ने कहा था कि कृष्णा उनके अपने बेटे की तरह हैं और वह उन्हें माफ करती हैं, साथ ही उन्होंने सभी से आगे बढ़ने की अपील की. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि सुनीता, कृष्णा और कश्मीरा के बीच झगड़ा लगभग 14 साल पुराना था और अक्सर यह मामला सबके सामने आता रहा था. कृष्णा गोविंदा की बड़ी बहन के बेटे हैं, जिनके साथ एक्टर का गहरा रिश्ता था.

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