धुरंधर 2 में आदित्य धर से हो गई बड़ी गलती, खुद ही भूल गए पार्ट में क्या दिखाया और पार्ट 2 में हो गई मिस्टेक

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है और इसकी रफ्तार तेजी पर है. फिल्म के बढ़ते क्रेज के बीच, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने वाले यूजर्स आदित्य धर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म को बारीकी से देख रहे हैं और एडिटिंग में छोटी-छोटी गलतियां भी हाईलाइट कर रहे हैं. ऐसा ही एक पल सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर वायरल हो गया है, जहां एक जबरदस्त फाइट सीन में एक छोटा सा मोमेंट दर्शकों का ध्यान खींच रहा है.
हमजा और पिंदा की भिड़ंत में दिखा कैमरा मैन
इस सीन में रणवीर सिंह का किरदार हमजा, अपने बचपन के दोस्त के साथ भिड़ जाता है. दोनों के बीच एक भिड़ंत होती है जो बाद में एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाती है. जैसे-जैसे यह सीन आगे बढ़ता है, रणवीर के चेहरे के एक क्लोज-अप शॉट में एक साफ गलती दिखाई देती है. फ्रेम में सीन को फिल्माते हुए एक कैमरामैन साफ-साफ दिखाई देता है. इस छोटी सी गलती ने ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है, जिसमें कई लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह सचमुच कोई गलती है या फिर वायरल हो रहे वीडियो में कोई तकनीकी गड़बड़ी है.
कुछ यूजर्स ने तो वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाए कि ये सही वीडियो है भी या एआई की मदद से है. जबकि कुछ लोगों ने पहचाना कि फ्रेम में दिख रहा शख्स सिनेमैटोग्राफर विकास नौलखा हो सकता है.
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धुरंधर 2 में दिखी एक और गड़बड़ी
इस फाइट सीन के अलावा, दर्शकों ने एक टैंकर वाले सीन में भी एक और गड़बड़ी देखी जहां फिल्म की टाइम लाइन के हिसाब से साल दिखाने के बजाय, 2026 यानी मौजूदा साल दिखाया गया है. फिल्म की कहानी को लेकर भी कुछ कमियां सामने आई हैं. फिल्म के पहले पार्ट में गौरव गेरा यानी आलम, रिजवान (मुस्तफा अहमद) और हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) को पहली बार अपनी जूस की दुकान पर मिलवाता है. उस समय रिजवान, अरशद पप्पू के गैंग का हिस्सा होता है.
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हालांकि फिल्म के दूसरे पार्ट में इन दोनों किरदारों को ल्यारी के गैंग नेटवर्क में घुसपैठ करने से पहले एक साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है. इससे फैन्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर वे पहले से ही एक-दूसरे को जानते थे, तो फिल्म के पहले पार्ट (जो कि कहानी के हिसाब से पहले का समय है) में वे एक-दूसरे के साथ अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों करते हैं?
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