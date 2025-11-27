हेमा मालिनी से उम्र में कितने बढ़े थे धर्मेंद्र, एक्ट्रेस ने निधन के बाद कहा-वो मेरे लिए थे सब कुछ

बॉलीवुड के ‘ही मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र के जाने की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया. सोमवार की सुबह जैसे ही ये दुखद जानकारी सामने आई कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया. हर किसी का दिल भर आया. सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक, हर जगह गहरा सन्नाटा फैल गया. करोड़ों लोगों के दिलों पर छह दशकों से राज करने वाले इस सुपरस्टार की विदाई ने सभी को इमोशनल कर दिया. इसी बीच उनकी पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपने जीवनसाथी के निधन के तीन दिन बाद एक ऐसा इमोशनल संदेश शेयर किया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं.

हेमा मालिनी से उम्र में कितने बड़े थे धर्मेंद्र?

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी बेहद खूबसूरत मानी जाती थी. धर्मेंद्र हेमा मालिनी से करीब 13 साल बड़े थे. लेकिन उम्र का ये फासला कभी उनके रिश्ते के बीच नहीं आया. दोनों के बीच प्यार, भरोसा और रिस्पेक्ट का रिश्ता हमेशा बना रहा. हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी थीं. लेकिन धर्मेंद्र ने दोनों ही शादियों को बखूबी संभाला. और, अपने दोनों परिवारों के बीच कभी ऐसी लकीर नहीं खिंचने दी जो कभी न मिटाई जा सके.

निधन के बाद हेमा बोलीं, वो मेरे लिए थे सब कुछ

धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद हेमा मालिनी ने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया. उन्होंने धरम जी के साथ बिताए रिश्ते को याद करते हुए लिखा कि वो एक स्नेही पिता, प्यार करने वाले पति और पूरे परिवार को अपनापन देने वाले इंसान थे. हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र की सादगी, उनका दोस्ताना स्वभाव और सबको अपनेपन से जोड़ लेने की क्वालिटी उन्हें सबसे अलग बनाती थी. हेमा ने अंत में लिखा कि अब उनके पास सिर्फ ढेरों यादें हैं, जिन्हें वो पूरे जीवन संभालकर रखेंगी. क्योंकि धरम जी उनके लिए सचमुच सब कुछ थे. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए लिखा कि वह उनके लिए सब कुछ थे.