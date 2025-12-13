इंडिया और पाकिस्तान दोनों को यह फिल्म देखनी चाहिए... धर्मेंद्र का इमोशनल कर देगा इक्कीस फिल्म से BTS वीडियो

बॉलीवुड के हीमैन सुपरस्टार धर्मेंद्र आखिरी बार फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे, जो 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्तय नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं. हालांकि बेहद कम लोग जानते हैं कि अगस्तय नेटफ्लिक्स की द आर्चीज से एक्टिंग डेब्यू कर चुके हैं. लेकिन इस बार वह फिल्म इक्कीस से बड़े पर्दे पर कदम रखेंगे. हालांकि फैंस को उनके डेब्यू से ज्यादा दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र को स्क्रीन पर आखिरी बार देखने की जल्दी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार धर्मेंद्र चाहते थे कि इस फिल्म को भारत और पाकिस्तान दोनों जगह के लोग देखें.

दरअसल, इक्कीस के मेकर्स मैडॉक फिल्मस द्वारा हाल ही में सुपरस्टार धर्मेंद्र का वीडियो शेयर किया था, जो कि उनकी फिल्म इक्कीस से था. वीडियो में फिल्म के कुछ सीन के अलावा धर्मेंद्र अपने दिल की बात फैंस से कहते हुए नजर आ रहे हैं. वह वीडियो में कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं मैडॉक फिल्म्स का हिस्सा बनकर. टीम और कैप्टन श्रीराम जी. फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है.

आगे वह कहते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को फिल्म जरुर देखनी चाहिए. मैं आज थोड़ा खुश और दुखी हूं क्योंकि शूटिंग का आखिरी दिन है. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. कुछ कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस भी काफी इमोशनल हो रहे हैं और इक्कीस का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं.

इक्कीस फिल्म की बात करें तो इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है, जिसमें अगस्तय नंदा परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहादत दी थी. जबकि धर्मेंद्र उनके पिता ब्रिगेडियर एमएल.खेत्रपाल के किरदार में नजर आएंगे.