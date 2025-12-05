धर्मेंद्र की बेटी अजीता एक्टिंग नहीं, अमेरिका में रह कर इस फिल्ड में करती हैं काम, सनी- बॉबी की बहन को देख कहेंगे- हेमा की बेटी ईशा से नहीं हैं कम

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र कुल छह बच्चों के पिता हैं. पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें चार बच्चे हैं. दो बेटे सनी और बॉबी और दो बेटियां विजेता और अजीता. दूसरी शादी से हेमा मालिनी के साथ उनकी दो बेटियां है ईशा और अहाना. धर्मेंद्र के तीन बच्चे, दो बेटे और एक बेटी भले ही पिता के नक्शेकदम पर चलकर फिल्मों में एक्टिंग करते दिखे हों, लेकिन पहली शादी से हुईं दो बेटियां विजेता और अजीता हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रही हैं. हालांकि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके देओल परिवार का नाम रोशन किया है. अजीता देओल उर्फ डॉली देओल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो यूएसए में रहती हैं.

19 साल की उम्र में पहली शादी

19 साल की उम्र में, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर ने 1954 में शादी कर ली. यह एक अरेंज मैरिज थी. प्रकाश ने परिवार और बच्चों की देखभाल की, जबकि धर्मेंद्र मुंबई आ गए और 1960 के दशक में बड़े पर्दे पर सुपरस्टार बन गए. जल्द ही, उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया और वे उनसे शादी करना चाहते थे. यह खबर सुनकर प्रकाश कौर हैरान रह गईं. जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई, तब वे चार बच्चों के पिता थे. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी की. इस वजह से धर्मेंद्र और प्रकाश के बीच दूरी आ गई, लेकिन उन्होंने उन्हें तलाक नहीं दिया.

मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं अजीता

प्रकाश कौर से धर्मेंद्र की छोटी बेटी अजीता देओल अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं. वो काफी टैलेंटेड हैं. एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ ही वह टीचर भी हैं. उन्होंने किरण चौधरी नाम के एक भारतीय-अमेरिकी डेंटिस्ट से शादी की है. शादी के बाद, वह अपने पति के साथ कैलिफोर्निया चली गईं. उनकी दो बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका चौधरी. अजीता भी अपनी बहन विजेता की तरह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.