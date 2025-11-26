फिल्म शोले के लिए धर्मेंद्र ने रिकमेंड किया था अमिताभ बच्चन का नाम, ग्लोबल स्टेज पर बिग बी ने खुद किया खुलासा

वह साल 2017 था. जगह यॉर्कशायर, इंग्लैंड थी. मौका तब था जब अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को IIFA लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया. अवॉर्ड देने से पहले, अमिताभ बच्चन ने ग्लोबल स्टेज पर ऐलान किया कि धर्मेंद्र ने ही कल्ट फिल्म शोले के लिए उनका नाम रिकमेंड किया था. धर्मेंद्र की मौत के बाद, पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पर फिर से सामने आई है और वायरल हो रही है.

अमिताभ ने जताया धर्मेंद्र का आभार

अमिताभ बच्चन ने मंच से धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक "शानदार दोस्त" और "शानदार इंसान" हैं. अमिताभ बच्चन ने कहा, "यह सच में मेरे लिए बहुत खास पल है. मैं IIFA को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक बेहतरीन इंसान को यह अवॉर्ड देने का मौका दिया, उनका नाम धर्मेंद्र है. धरमजी, या जैसा हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं, पाजी, मुंबई में मेरे पड़ोसी हैं. हम एक-दूसरे से लगभग 50-60 फीट की दूरी पर रहते हैं लेकिन हम कभी मिलते नहीं हैं. हमें उनसे मिलने के लिए यॉर्कशायर तक का सफर करना पड़ता है. मैं धरमजी के बारे में ऐसा क्या कह सकता हूं जो पहले न कहा गया हो, न सुना गया हो, न देखा गया हो? इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट होने के अलावा, धरमजी की सबसे ज़रूरी और दिल को छू लेने वाली बात यह है कि वह सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं जिनसे आप कभी मिल सकते हैं."

अमिताभ बच्चन ने बताया, "मैं धरमजी और अपने बारे में एक बहुत गहरा राज़ शेयर करना चाहता हूं. अगर धरमजी नहीं होते, तो मैं कभी शोले नाम की फ़िल्म में काम नहीं करता. उन्होंने ही शोले के लिए मेरा नाम रिकमेंड किया था, और उनके ज़ोर देने की वजह से ही रमेश सिप्पी ने मुझे फिल्म में लिया. मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, धरमजी."

धर्मेंद्र ने स्वीकारा सच

बाद में, आप की अदालत के एक एपिसोड के दौरान, जब धर्मेंद्र से अमिताभ बच्चन की IIFA स्पीच और शोले की कास्टिंग के बारे में पूछा गया, तो धर्मेंद्र ने कहा, "मैंने कभी कहा नहीं. अमिताभ ही कहने लगा. हां, वो आता था मेरे पास काम के लिए."

शोले के अलावा, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने चुपके चुपके और राम बलराम जैसी फिल्मों में साथ काम किया. बता दें कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया.