धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 50 साल पुरानी टिकट की फोटो वायरल, कीमत सिर्फ 3.30 पैसे और कमा डाले 7 करोड़

धर्मेंद्र की यह फिल्म शोले की रिलीज के बाद भी थिएटर पर मोटा बिजनेस कर रही थी, जो कि शोले से कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्म दीं. दिग्गज अभिनेता की हिट फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है. धर्मेंद्र की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिकी रहती थीं. एक्टर अपनी दमदार पर्सनैलिटी और हैंडसमनेस से अपने फैंस के दिलों पर राज करते थे. धर्मेंद्र मस्ती में रहने वाले एक्टर थे, और उनका यह अंदाज फिल्मों में भी नजर आता था. धर्मेंद्र की फिल्म है, जिसमें एक्टर खूब कॉमेडी करते दिखे थे, जोकि 50 साल पुरानी फिल्म है, लेकिन यह फिल्म और इसके गाने आज भी अभिनेता के फैंस गुनगुनाते हैं. अब धर्मेंद्र की 50 साल पुरानी इस फिल्म का टिकट सामने आया है, जिसका दाम देखकर आप चौंक जाएंगे.  

धर्मेंद्र की ये कौन सी फिल्म?

'मैं जट यमला पगला दीवाना' बहुत कम लोग होंगे, जिन्होंने ये गाना नहीं सुना होगा. हर शादी-बारात और छोटी-मोटी पार्टी इस गाने के बिना अधूरी है और यह गाना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म प्रतिज्ञा का है, जिसे दुलाल गुहा ने डायरेक्ट किया था. शोले से कुछ महीने पहले रिलीज हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र ने अपनी मस्ती भरी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया था. 23 जून 1975 को रिलीज हुई इस फिल्म का टिकट देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि पहले के जमाने में टिकट का दाम इतना कम हुआ करता था.

फिल्म की टिकट का दाम कितना?
गंगा थिएटर के वायरल इस टिकट में फिल्म प्रतिज्ञा को देखने का चार्ज महज 3.30 रुपये था. फिल्म का नेट रेट 1.42 रुपये, टैक्स 1.58 रुपये और सरचार्ज 0.31 पैसे लगाकर फिल्म की टिकट का कुल दाम 3.30 रुपये है. आज इतने रुपये में बस तीन टॉफी ही आ सकती हैं. फिल्म जून में रिलीज हुई थी यह टिकट अक्टूबर महीने का है, यानी फिल्म 4 महीने तक थिएटर में टिकी रही थी, जबकि 15 अगस्त 1975 को धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म शोले भी रिलीज हुई थी. इसका मतलब लोग शोले के साथ-साथ फिल्म प्रतिज्ञा को भी एन्जॉय कर रहे थे. महज 1.50 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म प्रतिज्ञा ने उस वक्त 7 करोड़ रुपये की छप्पर फाड़ कमाई की थी.

