Dharmendra Death News: धर्मेंद्र के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, इन सितारों ने सुपरस्टार को दी श्रद्धांजलि

Dharmendra Death News: हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. वह बीते कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे. जिसके चलते धर्मेंद्र को बीते दिनों उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उस वक्त उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी. हालांकि तबीयत में सुधार होने के बाद धर्मेंद्र को परिवार वाले घर ले गए थे. अब न्यूज एजेंसी आईएएनएस की मुताबिक धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को निधन हो गया. उनके निधन से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. वहीं बॉलीवुड सितारों ने धर्मेंद्र को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है.

इन सितारों ने धर्मेंद्र को सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि

अपनी पहली ही फिल्म से धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर छा गए थे. इसके बाद उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धरम-वीर, तहलका और अपने जैसी शानदार फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र ने अपने करियर में पुराने कलाकार बलराज साहनी, राज कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के साथ काम किया था. इसके अलावा धर्मेंद्र आज की पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी फिल्मों में नजर आए थे. उन्होंने रणबीर सिंह, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट सहित अन्य कलाकारों के साथ काम किया था.

धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे. वह अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर खास तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किया करते थे. धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के आखिरी समय ज्यादातर फार्महाउस पर बिताते थे. इस उम्र में वह कैसी जिंदगी जी रहे थे धर्मेंद्र अपने तस्वीरों और वीडियो के जरिए फैंस को बताते रहते थे,जिसे लोग खूब पसंद करते थे. उनकी सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स वायरल हुआ करती थीं.

