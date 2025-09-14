विज्ञापन

4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से हेमा को पहली नजर में हुआ था प्यार, पिता और बेटे से बगावत कर के हीमैन और ड्रीमगर्ल ने की शादी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जब एक- दूसरे के प्यार में थे, उस समय, धर्मेंद्र प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके चार बच्चे थे—सनी, बॉबी, विजेता और अजीता. हालांकि सनी ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया था.

नई दिल्ली:

जहां ज्यादातर बॉलीवुड प्रेम कहानियां बड़े पर्दे तक ही सीमित रहती हैं, वहीं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र असल जिंदगी में भी एक- दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया है. बता दें, दोनों की शादी 2 मई 1980 में हुई थी. उस समय ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी. ऐसे में आइए जानते हैं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में.

जानें- कब पहली बार मिले थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी

साल 1970 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार "तू हसीन मैं जवां" के सेट पर मिले थे.  कहा जाता है,  तभी से ही दोनों के बीच प्यार की चिंगारी भड़क उठी थी.  इस फिल्म में दोनों की मुख्य भूमिका निभा रहे थे और  शूटिंग के बाद एक-दूसरे के साथ खूब समय बिताते थे. बताया जाता है,  फिल्म खत्म होते-होते दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था.  एक पुराने इंटरव्यू में, हेमा ने बताया था, उन्होंने धर्मेंद्र को देखा और, उन्हें एहसास हो गया कि यही वो शख्स हैं जिनके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं.


आसान नहीं था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार का सफर
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जब एक- दूसरे के प्यार में थे, उस समय, धर्मेंद्र प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके चार बच्चे थे—सनी, बॉबी, विजेता और अजीता. हालांकि सनी ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया था, लेकिन प्यार कहां किसी की सुनता है. जिसके बाद धर्मेंद्र बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी के साथ शादी करने का फैसला किया.


हेमा मालिनी के पिता थे रिश्ते के खिलाफ
धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी के चलते हेमा मालिनी के पिता उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, वह नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हेमा मालिनी ने अपने पिता से साफ कह दिया था कि वह धर्मेंद्र से ही शादी करेंगी.

आखिरकार हुई दोनों की शादी

पारिवारिक तनावों से जूझने के बाद, आखिरकार हेमा मालिनी और धर्मेंद्र 2 मई 1980 में शादी के पवित्र बंधन में बंध गए. दोनों ने शादी से पहले एक- दूसरे को पांच साल तक डेट किया था. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल.


 

