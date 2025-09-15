विज्ञापन

धर्मेंद्र की पहली ब्लॉकबस्टर जिसने रातों-रात बना दिया स्टार, हेमा मालिनी नहीं इस एक्ट्रेस संग किया था ऑनस्क्रीन रोमांस

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने अपने करियर में 100 से ज्यादा हिट फिल्मों में काम किया हैं, लेकिन उनकी लाइफ की पहली हिट फिल्म कौन सी थी, आइए जानते हैं.

कौनसी फिल्म थी धर्मेंद्र के करियर का टर्निंग पॉइंट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की दुनिया में जब भी सुपरस्टार्स की बात होती है तो धर्मेंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है. देओल परिवार का ये चमकता सितारा सिर्फ अपने दमदार लुक्स और एक्शन हीरो वाली इमेज की वजह से नहीं बल्कि रोमांस और इमोशनल किरदारों की वजह से भी फैंस के दिलों पर राज करता रहा है. धर्मेंद्र ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर जॉनर में कमाल कर दिखाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें असली स्टारडम किस फिल्म से मिला था. वो फिल्म जिसने एक गांव के साधारण लड़के को सीधा बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया.

पंजाब का लड़का और बॉलीवुड का सपना

धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के नसराली गांव में हुआ था. बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था और यही शौक उन्हें मायानगरी मुंबई तक ले आया. 1960 में उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरा से डेब्यू किया. हालांकि ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई. लेकिन धर्मेंद्र के लिए किस्मत कुछ और ही प्लान कर रही थी.

जब 'शोला और शबनम' बनी टर्निंग प्वॉइंट

साल 1961 में रिलीज हुई शोला और शबनम धर्मेंद्र के करियर का असली टर्निंग प्वॉइंट बनी. इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात स्टारडम दिला दिया. इसमें उनके साथ तरला मेहता ने काम किया और दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब लुभाया. फैमिली ड्रामा पर बेस्ड इस फिल्म के गाने, कहानी और कलाकारों की एक्टिंग को लोगों ने हाथों-हाथ लिया. डायरेक्टर रमेश सैगल और म्यूजिक डायरेक्टर खय्याम ने फिल्म को यादगार बना दिया.

छोटा बजट, बड़ी कमाई…

फिल्म का बजट सिर्फ 30 लाख रुपए था. लेकिन कमाई ने सबको चौंका दिया. भारत में इसने करीब 55 लाख रुपए कमाए और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया. उस दौर के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत बड़ा था. इस सफलता ने साफ कर दिया कि धर्मेंद्र अब बॉलीवुड का नया सुपरस्टार हैं.

ही-मैन का सफर जारी

शोला और शबनम के बाद धर्मेंद्र का करियर पटरी पर आ गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. शोले, अनुपमा, ड्रीम गर्ल, चुपके चुपके जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का ही-मैन बना दिया. आज भी धर्मेंद्र एक्टिव हैं और हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी के साथ रोमांस करते नजर आए. अब फैंस उन्हें इक्कीस और अपने 2 जैसी फिल्मों में देखने के लिए एक्साइटेड हैं.

