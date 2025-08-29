विज्ञापन

धर्मेंद्र की परिवार संग 10 तस्वीरें, 8वीं वाली में छोटे सनी देओल और बॉबी देओल को पहचानना होगा मुश्किल

पहली शादी से लेकर हेमा मालिनी के साथ उनके रिश्ते तक. सनी, बॉबी, ईशा और अहाना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग धर्मेन्द्र की बाकी बेटियों विजेता और अजिता को पहचानते हैं.

तस्वीरों में देखिए धर्मेंद्र का पूरा परिवार
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र सिर्फ हिंदी सिनेमा के हीरो नहीं, बल्कि एक प्यारे पिता और फैमिली मैन भी हैं. उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. पहली शादी से लेकर हेमा मालिनी के साथ उनके रिश्ते तक. सनी, बॉबी, ईशा और अहाना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग धर्मेंद्र की बाकी बेटियों विजेता और अजिता को पहचानते हैं. इस आर्टिकल में देखिए धर्मेंद्र और उनके परिवार की 10 अनदेखी तस्वीरें. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी - बॉलीवुड की ‘ड्रीम कपल'. इस शादी के लिए धर्मेंद्र को काफी पापड़ बेलने पड़े थे. सांकेतिक रूप से ही सही धर्मेंद्र को दिलावर और हेमा को आयशा नाम अपनाना पड़ा.

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर - धर्मेंद्र की पहली पत्नी यानी सनी देओल की मम्मी प्रकाश कौर भी कोई कम खूबसूरत नहीं थीं. पति-पत्नी की इस तस्वीर में दोनों के बीच में दिख रहे क्यूट से बच्चे को पहचान सकते हैं आप? धर्मेंद्र और प्रकाश कौर, आंखों में बच्चों की मासूमियत और होठों पर दिलकश मुस्कान हमेशा से धर्मेंद्र की पहचान रही है. जब धर्मेंद्र की प्रकाश कौर से शादी हुई, तब तो हेमा मालिनी महज 7 बरस की रही होंगी. इस तस्वीर में पहचानिए, कौन है ये क्यूट सी बच्ची… ‘ड्रीम गर्ल' या उनकी बेटी..?

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की शादी के वक्त दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा था. जाहिर है उस वक्त इसे लेकर भी काफी बातें हुई थीं. इसमें कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी खूब जमती है, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखें - प्रकाश कौर जी के साथ भी धरम पाजी की जोड़ी कुछ कम नहीं है. धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के चार बच्चे - सनी, बॉबी, विजेता और अजिता. ढाई किलो के हाथ वाले सनी पाजी तो फिर भी पहचान में आ रहे हैं. बॉबी देओल को तो पहचानना भी मुश्किल है.

दो बेहतरीन फैमिली फोटोः  ऊपर प्रकाश कौर और चारों बच्चों के साथ धर्मेंद्र की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो. नीचे की रंगीन तस्वीर में पापा की दोनों परियां, ईशा और अहाना और उनकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी नजर आ रही हैं. सनी और बॉबी की अपनी बहनों के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग है. दोनों बहनों को बाहों में समेटे सनी और बॉबी. अजिता और विजेता की तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती हैं. ईशा देओल अपनी बहन अहाना के साथ. दोनों बेटियां अपनी मां की तरह बेहतरीन क्लासिकल डांसर हैं.

