Devara Tsunami at Box Office: देवरा ने बॉक्स ऑफिस पर ला दी कमाई की सूनामी, पहले दिन 150 करोड़ के पार

Devara Tsunami at Box Office: जूनियर एनटीआर (Junior NTR), जाह्नवी कपूर (Saif Ali Khan), प्रकाश राज (Janhvi Kapoor) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की देवरा 27 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज हो गई है. देवरा पार्ट 1 का निर्देशन कोरातला शिवा ने किया है. देवरा पार्ट 1 में खूब एक्शन है. जूनियर एनटीआर की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई तो सैफ अली खान ने तो फिल्म में निगेटिव किरदार में कहर ही बरपा दिया है. लेकिन फिल्म की कहानी थोड़ी कमजोर रह गई जिस वजह से फैन्स का मजा किरकिरा हो गया. लेकिन देवरा पार्ट 1 का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 आ गया है. जूनियर एनटीआर की फिल्म उस लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था.

No force can hold back the TSUNAMI OF #DEVARA#BlockbusterDEVARA pic.twitter.com/oGhYIZ0TuG