400 करोड़ की 'वॉर 2' क्या तोड़ पाएगी 'जवान' और 'पठान' का रिकॉर्ड! इन 5 बड़े कारण में मिल जाएगा जवाब

यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की एक्शन ड्रामा फिल्म वॉर 2 की रिलीज में अब बस 8 दिन ही बचे हैं. फिल्म 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म वॉर 2 के जरिए पहली बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर सिल्वर स्क्रीन पर साथ में एक्शन करते नजर आएंगे. यही बड़ा कारण है कि फिल्म का सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज है. ऋतिक रोशन के लिए यह बड़ा मौका है कि वॉर 2 से पहली बार 500 करोड़ी क्लब में एंट्री कर लें.

बीते 25 साल के करियर में एक्टर की किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं छुआ है. वॉर 2 के सामने उसी के घराने की फिल्म पठान की 1000 करोड़ रुपये की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने का भी दवाब होगा. इसके अलावा क्या वॉर 2 शाहरुख खान की ही फिल्म जवान के 1100 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पार कर पाएगी. इन 5 प्वाइंट से समझते हैं.



1. ऋतिक रोशन -जूनियर NTR की Explosive जोड़ी



फिल्म वॉर 2 को देखने का सबसे बड़ा कारण है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फ्रेश और एक्शन फुल जोड़ी. ऋतिक के हिंदी पट्टी में तो जूनियर एनटीआर के साउथ सिनेमा में खूब दर्शक हैं. ऐसे में फिल्म वॉर 2 को देखने के लिए हिंदी के साथ-साथ साउथ ऑडियंस भी थिएटर दौड़ेगी और इससे फिल्म की कमाई में बड़ा इजाफा हो सकता है.



2. YRF का हिट स्पाई यूनिवर्स



यशराज स्पाई यूनिवर्स की एक के बाद एक रिलीज हुई फिल्मों ने ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन किया है. इसमें सबसे टॉप पर शाहरुख खान की फिल्म पठान है. यह शुरुआत सलमान खान की एक था टाइगर से हुई थी. फिर टाइगर जिंदा है, वॉर और फिर टाइगर 3 इन सभी फिल्मों ने देश में अलग ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया है. वॉर 2 को लेकर कहा जा सकता है कि यह यशराज घराने की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है. क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आलिया भट्ट की भी झलक देखने को मिल सकती है. अगर ऐसा हुआ तो बॉक्स ऑफिस पर वॉर 2 की कमाई की आंधी को कोई नहीं रोक सकता.



3. हाई-ऑक्टेन एक्शन और वर्ल्ड-क्लास VFX



लव स्टोरी फिल्मों से एक्शन जोन फिल्मों में उतरे यशराज फिल्म्स ने वीएफएक्स और एक्शन फिल्मों पर तगड़ी पकड़ बना ली है, जो पठान और टाइगर 3 में बखूबी देखने को मिले हैं. वॉर 2 को लेकर कहा जा रहा है कि इसके एक्शन सीक्वेंस पर 350 करोड़ रुपये खर्च हुए है और इसमें वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स और हाई ऑक्टेन सीन देखने को मिलेंगे.



4. पैन-इंडिया और मास अपील



कोरोना के बाद से यशराज बैनर तले बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही हैं, जिससे उसकी ग्लोबल फैंस में बढ़ोतरी हुई है और जब ऋतिक और जूनियर एनटीआर के ग्लोबल फैंस इस फिल्म को देखेंगे तो इसकी कमाई आसमान को छूती नजर आएगी, क्योंकि फिल्म तमिल और तेलुगू में भी रिलीज होगी. ऐसे कहना गलत नहीं होगा कि वॉर 2 एक वर्ल्डवाइड मॉन्स्टर हिट बनने वाली है.



5. बॉक्स ऑफिस Timing और Hype

वॉर 2 शुक्रवार को रिलीज ना होकर 15 अगस्त (शुक्रवार) से एक दिन पहले गुरुवार 14 अगस्त को रिलीज होगी और इसके पास 4 दिनों का लॉन्ग हॉलीडे वीकेंड होगा. कहा जा सकता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली है. फेस्टिवल सीजन में रिलीज हो रही वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर नया कीर्तिमान रचने जा रही है.









