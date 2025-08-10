विज्ञापन

War 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर आसान नहीं होगी जंग, एडवांस बुकिंग शुरू अब पता चलेगा किसमें कितना दम

बॉक्स ऑफिस पर वॉर-2 को कुली के आगे मजबूती से टिकने के लिए एक अच्छी शुरुआत चाहिए और इस शुरुआत को सक्सेस में बदलने के लिए...

War 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर आसान नहीं होगी जंग, एडवांस बुकिंग शुरू अब पता चलेगा किसमें कितना दम
वॉर-2 को बॉक्स ऑफिस पर मिलेगी जबरदस्त टक्कर!
नई दिल्ली:

अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यश राज फिल्म्स की वॉर 2 2025 की मचअवेटेड फिल्म है. कंपनी ने इस मेगा पैन-इंडिया एक्शन स्पेक्टेकल की इंडिया एडवांस बुकिंग की शुरुआत का ऐलान ऋतिक रोशन और एनटीआर के सुपर-स्पाई अवतार कबीर और विक्रम को दिखाते एक धमाकेदार नए एक्शन प्रमो को रिलीज करके किया. आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस की गई वॉर 2 मशहूर वायआरएफ स्पाय यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की छठी किस्त है, जिसने अब तक केवल ब्लॉकबस्टर दी हैं. वॉर 2 दर्शकों को रोमांचक एक्सपीरियंस देने का वादा करती है. हैरतअंगेज पैमाने और एक्शन के साथ एक स्पीड और पकड़ लेने वाली कहानी, जिसमें ऋतिक और एनटीआर एक-दूसरे के खिलाफ खूनी मुकाबले में भिड़ेंगे. यह फिल्म 14 अगस्त, 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वॉर-2 की एडवांस बुकिंग के साथ फैन्स के बीच खासी एक्साइटमेंट हैं लेकिन फिल्म मेकर्स के लिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की भिड़ंत रजनीकांत की कुली से होने वाली है. कुली में अपना दम तो है ही साथ-साथ कैमियो के तड़के भी हैं जो इस फिल्म का गेम थोड़ा और मजबूत करता है. इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में फिल्म को खासा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 

बॉक्स ऑफिस पर वॉर-2 को कुली के आगे मजबूती से टिकने के लिए एक अच्छी शुरुआत चाहिए और इस शुरुआत को सक्सेस में बदलने के लिए पहले वीकएंड तो कुछ कमाल करके ही दिखाना होगा तभी ये फिल्म नंबर्स के मामले में बढ़त बना सकती है. 

