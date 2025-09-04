विज्ञापन

देव आनंद की नातिन हैं सुपर ग्लैमरस और स्टाइलिश, फैशन इंडस्ट्री में कमाया है बड़ा नाम, देखें फोटो

देव आनंद की नातिन गिना नारंग की जो फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन्हें देख अधिकतर लोग हैरान हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि देव आनंद की इतनी खूबसूरती नातिन भी हैं.

देव आनंद की नातिन को देखा है आपने ?
नई दिल्ली:

लीजेंड्री स्टार देव आनंद अपने समय के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. लड़कियों के बीच देव आनंद की जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी. पर्सनल लाइफ की बात करें तो देव आनंद ने 1954 में कल्पना कार्तिक से शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे देविना और सुनील हुए. देविना की बेटी का नाम गिना आनंद है, जो देव आनंद की नातिन हैं. बहुत कम लोगों को ही गिना आनंद के बारे में पता होगा या उन्होंने उन्हें कभी देखा होगा. ऐसे में आज के इस पोस्ट में हम आपके लिए गिना आनंद की एक फोटो लेकर आए हैं. फोटो में आप देख सकते हैं कि Gina Narang कितनी स्टाइलिश और खूबसूरत हैं. 

देव आनंद की नातिन गिना नारंग की जो फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन्हें देख अधिकतर लोग हैरान हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि देव आनंद की इतनी खूबसूरती नातिन भी हैं. Gina Narang की जो फोटो सामने आई है, उसमें उन्हें ब्लैक कलर के जींस, व्हाइट टॉप और उसके ऊपर लॉन्ग रेड शर्ट में देखा जा सकता है. इस फोटो में गिना ने अपने कंधों पर कैमरा भी टांगा हुआ है. इसके साथ ही एक अन्य फोटो में उन्हें पोज देते हुए भी देखा जा सकता है. बता दें गिना फैशन और फोटोग्राफी वर्ल्ड में जाना-माना नाम हैं. गिना इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, पर उन्होंने अपनी प्रोफाइल को हाइड किया हुआ है. 

देव आनंद की बात करें तो एक्टर भले ही आज इस दुनिया में न हों लेकिन उनकी फिल्में आज भी उनकी यादों को ताजा कर जाती हैं. देव आनंद ने अपने करियर की शुरुआत साल 1946 की फिल्म ‘हम एक हैं' से की थी. इसके बाद वे एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आए. उन्होंने अपने करियर में 116 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. तो कैसी लगीं आपको देव आनंद की नातिन गिना नारंग? 

