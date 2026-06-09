मां बनने के बाद नए आशियाने में शिफ्ट होंगी दीपिका पादुकोण, पति रणवीर सिंह के साथ लेने पहुंची जायजा, प्लॉंट किया बेबी बंप

दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दूसरे बच्चे के आने की खुशखबरी शेयर की है. वह इन दिनों मदकहूड को एंजॉय कर रही हैं. दीपिका और रणवीर सिंह को बांद्रा वेस्ट में समुद्र के नजारे वाले अपने क्वाडरूप्लेक्स (चार मंजिला घर) की बालकनी में देखा गया. कपल इस घर में इंटीरियर के काम की प्रोग्रेस देख रहा था. दीपिका ह्वाइट को-ऑर्ड आउटफिट में बहुत स्टाइलिश लग रही थीं. वहीं रणवीर ने रेड टी-शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक कैप पहनी थी, जिससे उनका लुक कैजुअल लग रहा था. प्रॉपर्टी का मुआयना करते हुए दोनों बातचीत करते दिखे और सबकी नजरें दीपिका के बेबी बंप पर टिकी थीं.
That's my parents 🥹🥰 pic.twitter.com/qJKluEDWO1— justagurl❥ (@jviciouslady) June 8, 2026
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2018 में हुई थी शादी
19 अप्रैल, 2026 को कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी दुआ के साथ एक फैमिली फोटो शेयर की थी. दीपिका और रणवीर ने 14 नवंबर, 2018 को इटली के लेक कोमो में एक शानदार समारोह में शादी की थी. उनकी शादी में दो तरह के समारोह हुए, जिनमें दीपिका की कोंकणी विरासत और रणवीर की सिंधी पृष्ठभूमि की झलक दिखी.
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दोनों की लवस्टोरी 2013 में उनकी फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के सेट पर शुरू हुआ था. कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने 2015 में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली और 2018 में शादी की. दीपिका और रणवीर 8 सितंबर, 2024 को अपने पहले बच्चे दुआ के माता-पिता बने.
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