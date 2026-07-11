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प्रेग्नेंसी के आखिरी दौर में दीपिका पादुकोण, इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया अपना हाल, इस परेशानी से हर होने वाली मां करेगी रिलेट

दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहीं दीपिका पादुकोण ने प्रेग्नेंसी के आखिरी दौर की एक आम लेकिन चुनौतीपूर्ण परेशानी पर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया.

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प्रेग्नेंसी के आखिरी दौर में दीपिका पादुकोण, इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया अपना हाल, इस परेशानी से हर होने वाली मां करेगी रिलेट
जल्द दूसरे बच्चे का का स्वागत करेंगे दीपिका-रणवीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में एक खास अपडेट शेयर किया है और प्रेग्नेंसी के आखिरी दौर (तीसरी तिमाही) में आ रही मुश्किलों में से एक के बारे में खुलकर बात की है. हालांकि दीपिका पिछले कुछ महीनों से लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी रील शेयर की जो उन्हें अपनी स्थिति जैसी लगी. इस रील में एक प्रेग्नेंट महिला रात में बाथरूम की ओर धीरे-धीरे चलती हुई दिख रही थी और कैप्शन था, "तीसरी तिमाही में रात को बाथरूम जाने के लिए उठना."

दीपिका ने इस रील को उल्टे स्माइली फेस इमोजी के साथ रीपोस्ट किया, जिससे पता चलता है कि वह भी उन शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो अक्सर प्रेग्नेंसी के आखिरी चरण में आती हैं.

फैंस ने पोस्ट पर लुटाया प्यार

उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखने के बाद फैंस ने उन पर खूब प्यार बरसाया. एक फैन ने X पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, "दुआ का छोटा भाई या बहन जल्द ही आने वाला है. आप यह कर सकती हैं, दीपिका." एक और फैन ने कमेंट किया, "काश मैं अपनी क्वीन की मदद के लिए वहां मौजूद हो पाती." तीसरे फैन ने लिखा, "ओह, आखिरकार होने वाली मां ने एक स्टोरी शेयर की."

साल की शुरुआत में की प्रेग्नेंसी की घोषणा

इस साल की शुरुआत में दीपिका और रणवीर ने घोषणा की थी कि वे दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया जिसमें उनकी बेटी दुआ एक पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट पकड़े हुए थी और दोनों माता-पिता प्यार से उसके चारों ओर हाथ रखे हुए थे. दीपिका ने इस अनाउंसमेंट को सिंपल रखा और पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ एविल आई इमोजी का इस्तेमाल किया.

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2024 में दीपिका और रणवीर अपनी बेटी दुआ के जन्म के साथ माता-पिता बने. जब वह एक साल की हुई, तो कपल ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर कीं और फैंस को अपनी नन्ही बच्ची की झलक दिखाई. इन तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार मिला.

दीपिका पादुकोण का वर्कफ्रंट

दीपिका की फिल्म 'किंग' इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में हैं और उनके साथ सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, अरशद वारसी और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'किंग' के अलावा, दीपिका के पास एटली की फिल्म 'राका' भी है, जिसमें वह अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. फिल्म अभी प्रोडक्शन स्टेज में है और इसकी रिलीज डेट का ऐलान होना बाकी है.

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