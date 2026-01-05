दीपिका पादुकोण को मात देने लगी हैं शाहरुख खान की लाडली, सुहाना का लेटेस्ट लुक देख कहेंगे कब आएगी 'किंग'

शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान के लिए साल 2026 बहुत ही खास होने वाला है. इस साल वो बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं. यूं तो नेटफ्लिक्स पर आई द आर्चीज के साथ वो अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुकी हैं लेकिन पहली फिल्म ओटीटी पर आई थी और अब सुहाना किंग के साथ सिल्वर स्क्रीन में नजर आएंगी. इस फिल्म को खास बनाने की दूसरी वजह है उनके पापा यानी कि किंग खान. शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर किंग की पहली झलक शेयर की. उन्होंने इस फिल्म का हाइप दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा. इस बीच सुहाना खान के नए लुक ने सबका ध्यान खींचा है.

जूनियर दीपिका पादुकोण लग रहीं सुहाना खान

सुहाना खान ने 2026 की अपनी पहली पोस्ट में कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इनमें सुहाना का लुक काफी हद तक दीपिका पादुकोण से मेल खा रहा है. सुहाना का डस्की लुक और शार्प फीचर्स दीपिका की याद दिला रहे हैं. यूं भी उनकी तस्वीरों पर कई ऐसे कमेंट्स थे जो उनकी खूबसूरती की तारीफ में थे लेकिन हां ये दीपिका वाला एंगल देख आपको भी अब सुहाना के चेहरे में दीपिका की झलक जरूर देखेंगे.

कितने साल की हैं सुहाना खान?

सुहाना खान का जन्म साल 2000 में हुआ था. उनकी उम्र 25 साल की हैं. एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो वह स्कूल और कॉलेज के समय से इन सबमें एक्टिव रही हैं. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी ऑफीशियल शुरुआत साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द आर्चीज से हुई थी. इस फिल्म से केवल सुहाना ही नहीं श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने भी अपने करियर की शुरुआत की. द आर्चीज के बाद खुशी ने लवयापा और नादानियां जैसी फिल्में कीं वहीं अगस्त्य की इक्कीस इसी साल 1 जनवरी को रिलीज हुई. अब दर्शकों को सुहाना खान की किंग का इंतजार है.