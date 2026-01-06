बर्थडे से पहले अपने फैंस से इस खास तरीके से मिलीं दीपिका पादुकोण, दिए महंगे गिफ्ट और फुल VIP ट्रीटमेंट

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 40 साल की हो गई हैं. 5 जनवरी को दीपिका ने यूएस में अपनी फैमिली और कुछ दोस्तों के साथ अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. लेकिन उससे पहले दीपिका ने अपने फैंस के लिए कुछ ऐसा खास किया जिससे उनके फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. दरअसल, यूएस जाने से पहले एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ प्राइवेट मीटअप रखा जिसमें देशभर से 100 से ज्यादा फैंस शामिल हुए. इसके वीडियो और फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं जिनमें फैंस एक्ट्रेस के बर्थडे की केक कटिंग करते दिख रहे हैं, उनसे बातें करते दिख रहे हैं. बाकी हम डिटेल में बताते हैं कि दुआ की मम्मी ने अपने फैंस के लिए क्या इंतजाम किए थे.

दीपिका ने सबको दिए खास तोहफे

एक्ट्रेस ने अपने फैंस को रिटर्न में बड़े-बड़े गिफ्ट हैंपर दिए हैं. उनमें एक वेटेड ब्लैंकेट शामिल है. ये एक ऐसा ब्रांड है जिसकी कीमत ब्लैंकेट के टाइप के हिसाब से 4500 से 12000 रुपये तक है. H&M का सिल्क आई मास्क जिसकी कीमत 1,200 रुपये है. IKEA ROSENSKÄRM का एर्गोनॉमिक तकिया जिसकी कीमत 1,690 रुपये है और उनके स्किनकेयर ब्रांड 82°E के कुछ प्रोडक्ट्स भी एक्ट्रेस ने तोहफे में दिए हैं. उनके अपने ब्रांड के आइटम्स में 1,200 रुपये का लोटस स्प्लैश कंडीशनिंग क्लींजर, 960 रुपये का अश्वगंधा बाउंस फेस मॉइस्चराइजर, और 930 रुपये की टर्मरिक शील्ड सनस्क्रीन शामिल था. कुल मिलाकर, हर रिटर्न गिफ्ट की कीमत लगभग 12,000 रुपये थी.

अपनी टीम से करवाया रिसीव

महंगे गिफ्ट हैंपर के अलावा एक्ट्रेस ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनके फैंस को वेन्यू तक आने में कोई तकलीफ ना हो इसलिए अलग-अलग राज्यों से आए फैंस को एक्ट्रेस की टीम ने ही एयरपोर्ट से रिसीव किया. इसके अलावा, हर कार में उनके लिए एक लेटर और वेलकम बास्केट रखी थी. बास्केट में वेन्यू तक जाते समय खाने के लिए अलग-अलग स्नैक्स थे जैसे नट्स और सीड्स का एक बॉक्स, एक ओआरएस टेट्रा पैक, और बोतल वाला नारियल पानी.

खाने पीने का कैसा था इंतजाम

सोशल मीडिया पर किए गए एक फैन के पोस्ट के मुताबिक खाने में बुफे था जिसमें फैंसी फूड आइटम, मॉकटेल, चिकन डिशेज, फिश डिशेज, चीज प्लेटर, पेस्ट्री और कुछ ड्रिंक्स भी शामिल थे. इसके अलावा गार्डन में एक दीवार सजाई गई थी जिस पर फैंस को दीपिका के बारे में कुछ नोट्स लिखकर चिपकाने थे.