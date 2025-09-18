'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में नहीं होंगी दीपिका पादुकोण, 8 घंटे की शिफ्ट की चर्चा के बीच मेकर्स का चौंकाने वाला फैसला

दीपिका पादुकोण ने पठान, जवान और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्मों के जरिये सिनेमा जगत में धूम मचा डाली थी. इन फिल्मों ने बतौर नायिका उनके कद को बढ़ाने का काम किया था. प्रभास की कल्कि 2898 एडी के बाद से तो उन्हें साउथ से लगातार एक के बाद एक बड़े ऑफर आ रहे थे. अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म भी इसी कड़ी का एक हिस्सा थी. लेकिन दीपिका पादुकोण के फैन्स के लिए अब एक अच्छी खबर नहीं आई है. कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के फिल्म में नहीं होने का ऐलान कर दिया है.

This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.



After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.



And a film like… — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025

क्या बोले मेकर्स?

कल्कि 2898 एडी से जुड़ी वैजयंती मूवीज ने एक्स पर लिखा है, 'यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादिकोण 'कल्कि 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम कोई साझेदारी नहीं कर पाए और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं अधिक की हकदार है. हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'

कल्कि 2898 एडी का बजट और कलेक्शन

कल्कि 2898 एडी साल 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन किया था. फिल्म में दीपिका पादुकोण के अलावा अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन और दिशा पाटनी नजर आए थे. फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपये था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 करोड़ रुपये का कलेक्शनक किया था. इस तरह कल्कि 2898 एडी दीपिका पादुकोण के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है.