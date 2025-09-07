पहली फिल्म में जिस हीरो के साथ किया रोमांस, उसी की मां का रोल कर बॉक्स ऑफिस पर कमाए 1150 करोड़, पहचाना ?

फिल्म 'जवान' ने साल 2023 में अपनी कहानी, जबरदस्त एक्शन, शानदार एक्टिंग और कमाल के पलों से दर्शकों को जैसे अपने साथ बांध लिया. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में दीपिका पादुकोण ने ऐश्वर्या राठौर का किरदार निभाया जिसने सभी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी. फिल्म के आने के बाद, दर्शक उन्हें प्यार से 'जवान की जान' कहने लगे, क्योंकि यह फिल्म दीपिका के शानदार करियर में एक खास पड़ाव थी. जी हां, इसमें दीपिका ने पहली बार मां के किरदार को निभाया था, बता दें कि यह उनके असल जीवन में मां बनने से पहले का पल था. हालांकि, दीपिका में अब हम उसी तरह की ममता को असल जीवन में भी देख पा रहे हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी के जन्म के बाद से इस खूबसूरत सफर को जी रही हैं.

किसी भी फिल्म में आम तौर पर कैमियो या स्पेशल अपीयरेंस कुछ ही देर के लिए ही होते हैं, वहीं 'जवान' में दीपिका पादुकोण का किरदार सिर्फ एक कैमियो से कहीं ज्यादा था. दीपिका का किरदार फिल्म भले ही यह एक लंबा कैमियो था, लेकिन साथ ही साथ यह सबसे अहम और जरूरी किरदारों में से भी एक बनकर सामने आया. दीपिका ने फिल्म में एक मां के किरदर को बहुत ही खूबसूरती से निभाया और हर सीन में एक अलग ही गहराई और सच्चाई देखने को मिली.

'जवान' में दीपिका पादुकोण का किरदार और उनका लंबा कैमियो इतना दमदार था कि वह फिल्म की कहानी और उसकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी बन गया. यह कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका पादुकोण ने 'जवान' में दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया. अपने पहले सीन से लेकर आखिरी तक, एक्ट्रेस ने दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखा. उन्होंने अपने किरदार में जिस तरह का भावनात्मक असर डाला, उसने उनके रोल को यादगार बना दिया, और इसी वजह से उन्हें प्यार से "जवान की जान" कहा जाने लगा.

दीपिका का गाना “आरारारी रारो” भी दर्शकों को भावुक कर गया, क्योंकि इसमें मां बनने के एहसास को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था. इस गाने का असर इतना गहरा था कि ऐसा लगा जैसे भारतीय दर्शकों ने मिलकर दीपिका पादुकोण के लिए असल जिंदगी में भी मां बनने की कामना कर दी हो.

अब, दो साल बाद जब हम जवान की सफलता और ऐश्वर्या राठौर जैसे यादगार किरदार का जश्न मना रहे हैं, उसी वक्त दीपिका पादुकोण भी अपनी जिंदगी के नए पड़ाव को बेहद खुशी से जी रही हैं. उनकी बेटी ‘दुआ' भी लगभग इसी समय एक साल की हो रही है. सच कहें तो ये एक ऐसा कॉस्मिक कनेक्शन है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा.