धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की शादी से पहले ही शुरू हो गई थी लड़ाई, धरम पाजी को इस बात पर थी कड़ी आपत्ति

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी जितनी खूबसूरत है. उतनी ही दिलचस्प भी. 1980 में शादी से पहले ही दोनों के बीच तकरार और तुनकमिजाजी शुरू हो चुकी थी. वो भी इतनी कि हर सुबह लड़ाई से ही दिन की शुरुआत होती थी. कहा जाता है कि उस दौर के अखबार और गॉसिप मैग्जीन तक दोनों की लड़ाई की खबरों से भरे रहते थे. धर्मेंद्र को वैसे तो हेमा मालिनी के फिल्मों में काम करने से कोई शिकायत नहीं थी. लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाते थे. इस रिश्ते में प्यार भी था, लड़ाई भी थी और एक दूसरे को खो देने का डर भी.

ये भी पढ़ें: ना रोहित शर्मा ना ही विराट कोहली जब धर्मेंद्र को हुआ था इस क्रिकेटर पर नाज, बोले था- भारत का बहादुर बेटा

तिलमिला जाते थे धर्मेंद्र

1976 में स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में दोनों ने अपनी रोजमर्रा की नोकझोंक पर खुलकर बात की थी. हेमा ने मुस्कुराते हुए बताया था कि वो दोनों तो दिन की शुरुआत ही लड़ाई से करते हैं. सुबह आते ही पूछते हैं कि चेहरा उतरा हुआ क्यों है. मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो. और फिर बहस शुरू हो जाती थी. लेकिन असली मसाला तो धर्मेंद्र ने डाला. उन्होंने बताया कि उन्हें हेमा के दूसरे हीरोज के साथ कुछ खास पोज बिल्कुल पसंद नहीं आते थे. उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पोज पर आपत्ति रहा करती थी. खासतौर से जब हेमा दूसरे हीरोज के बहुत नजदीक होती थीं तब. इस पर हेमा तुरंत बोलीं कि उन्होंने भी कई बार धर्मेंद्र को अलग-अलग लोगों के साथ दिलचस्प तस्वीरों में पकड़ा है. धरम पाजी ने सफाई दी कि वो तो बस फोटोशूट था.

शादी से पहले ही था गहरा प्यार

ये इंटरव्यू उनकी शादी से चार साल पहले का था. जब हेमा खुलेआम कहती थीं कि धर्मेंद्र उनके फेवरेट इंसान हैं. धर्मेंद्र ने भी कबूल किया कि उन्हें डर लगता है कि अगर दोनों अलग हो गए तो क्या होगा. इस पर हेमा का जवाब बिल्कुल फिल्मी था कि वो दोनों के बीच किसी को आने नहीं देंगी. एक और इंटरव्यू में हेमा ने बताया कि शादी के बाद भी उन्होंने अपनी बेटियों एशा और अहाना को खुद ही पाला और अलग रहकर भी जिंदगी को खूबसूरती से बैलेंस किया.