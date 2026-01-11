कृति सेनन के रुमर्ड बॉयफ्रेंड से लेकर दिशा पटानी ने शेयर की नुपूर सेनन की क्रिश्चियन वेडिंग से इनसाइड फोटो, देखें तस्वीरें

कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. शादी की रस्में 9 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मेहमानों और दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने स्पेशल परफॉर्मेंस दी. इसमें कृति सेनन और उनकी मां गीतू भी शामिल हैं. इसकी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर छाई हुई हैं. लेकिन अब नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन की क्रिश्चियन वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें सामने आई हैं, जो कृति सेनन के रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया और एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मोनी रॉय ने शेयर की है.

नुपूर सेनन की शादी में पहुंचे कृति सेनन के रुमर्ड बॉयफ्रेंड

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कृति सेनन के रुमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया उदयपुर शादी में पहुंचे हैं. जहां से उन्होंने वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की है. फोटो में वह प्रोड्यूसर दिनेश विजन और स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.

मौनी रॉय और दिशा पाटनी ने भी शेयर की फोटो

अन्य फोटो मौनी रॉय और दिशा पाटनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की है. फोटो में दोनों एक्ट्रेसेस वेन्यू में पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इसके अलावा मौनी रॉय के पति भी दिशा पाटनी के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि नुपूर सेनन और कृति सेनन की दोस्त दिशा पाटनी और मौनी रॉय हैं.

नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी

11 जनवरी को शादी के बंधन में बंधने को तैयार स्टेबिन बेन और नुपूर सेनन की शादी की रस्में 9 जनवरी से शुरू हुई थीं. 9 जनवरी को जहां हल्दी की रस्में हुई थीं तो वहीं 10 जनवरी को संगीत सेरेमनी सेलिब्रेशन हुआ था. इसमें परिवार के अलावा करीबी दोस्त शामिल हुए थे. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उदयपुर वेडिंग के बाद मुंबई में वेडिंग रिसेप्शन रखा जाएगा.