4-5 दिसंबर का हिट कनेक्शन, इस तारीख पर रिलीज हुई तीन फिल्में, तीनों ही रहीं धुआंधार हिट

फिल्म हिट करने के लिए बहुत सारे समीकरण काम करते हैं. जिसमें से एक होता है रिलीज का टाइम. अगर टाइमिंग परफेक्ट है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो ही जाती है. मसलन कुछ एक्टर्स ईद पर फिल्म रिलीज करते हैं तो कोई दिवाली पर. ताकि फिल्म चल जाए. ऐसा ही कुछ इत्तेफाक जुड़ा है दिसंबर महीने की 4 और 5 तारीख से. या यूं कहें कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में रिलीज होने वाली फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कहर ढाती हैं. एक बार फिर धुरंधर की सक्सेस ने इस फैक्ट को सही साबित कर दिया है.

धुरंधर की कामयाबी

धुरंधर फिल्म रिलीज हुई पांच दिसंबर को. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ये फिल्म इस तेजी से कमाई कर रही है कि उसकी रफ्तार का रोकना मुश्किल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दस दिन में ही फिल्म ने 350 करोड़ की कमाई भी कर डाली है. सिर्फ दस ही दिन में फिल्म ने साल की सबसे बड़ी हिट मूवी सैयारा को भी पीछे छोड़ दिया है. रविवार को भी फिल्म के कई शोज हाउसफुल रहे. जिसे देखकर लगता है कि फिल्म की कमाई की रफ्तार इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है. इसकी कमाई की रफ्तार देखकर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द धुरंधर छावा की कमाई को भी पछाड़ देगी.

इन फिल्मों का भी कमाल का रिकॉर्ड

इससे पहले दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में रिलीज हुई दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ही तूफान लेकर आई थीं. जिसमें से एक थी एनिमल और दूसरी थी पुष्पा 2. रणबीर कपूर की एनिमल मूवी एक दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी. इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर विक्की कौशल की सैम बहादुर और फुकरे 3 भी रिलीज हुई थी. लेकिन एनिमल के सामने दोनों ही फिल्म टिक नहीं पाई थी. इसके अगले साल यानी कि साल 2024 में 4 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा 2. इस मूवी ने भी निराश नहीं किया. पुष्पा वन की कामयाबी के बाद इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं. जिस पर मूवी खरी भी उतरी. पुष्पा बनकर आए अल्लू अर्जुन ने फिर ये साबित कर दिया था कि पुष्पा किसी नाकामी के आगे झुकेगा नहीं साला.