11 साल की डेटिंग, 4 साल की शादी तो कोई शादी के 7 साल बाद बनें माता-पिता, देखें 2025 में किसके घर गूंजी किलकारी

साल 2025 एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास साबित हुआ. इस साल जहां फिल्मों और वेब शोज ने दर्शकों का दिल जीता. वहीं कई सेलिब्रिटी कपल्स अपनी पर्सनल लाइफ में भी बड़ी खुशखबरी लेकर आए और पहली बार माता-पिता बनने की खुशी हासिल की. सालों की डेटिंग, शादी और फिर बच्चे. इन स्टार्स की ये खूबसूरत जर्नी प्यारे से सरप्राइज के साथ पूरी हुई. चलिए जानते डेटिंग के बाद शादी करने वाले किन सितारों के घर आया नन्हा मेहमान

राजकुमार राव और पत्रलेखा

राजकुमार राव और पत्रलेखा की लव स्टोरी हमेशा से लोगों के दिलों में रही है. दोनों ने लगभग 11 साल तक डेटिंग की और फिर नवंबर 2021 में शादी की. 2025 में कपल पहली बार माता-पिता बना और सोशल मीडिया पर बधाइयों की भरमार लग गई.

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ

विक्की और कैटरीना ने 2 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. जिसके बाद दिसंबर 2021 में उन्होंने शादी की. 2025 में कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. फैंस और इंडस्ट्री फ्रेंड्स ने उन्हें दिल से शुभकामनाएं भेजीं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी

करीब 4 साल डेटिंग के बाद सिद्धार्थ और कियारा फरवरी 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे. 2025 में दोनों पहली बार माता-पिता बने. सोशल मीडिया पर फैंस ने इतनी बधाइयां दीं कि उनके पोस्ट ट्रेंड में आ गए.

केएल राहुल और अथिया शेट्टी

अथिया और राहुल ने 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद जनवरी 2023 में शादी की थी. 2025 में कपल ने अपने बेबी का स्वागत किया, और क्रिकेट व बॉलीवुड दोनों दुनिया से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं मिलीं.

एमी जैक्सन और एड वेस्टविक

एमी और एड ने 3 साल डेट किया, फिर शादी की और 2025 में बच्चे का स्वागत किया. बॉलीवुड और हॉलीवुड को जोड़ने वाला ये कपल फैन्स का फेवरेट बन गया.

शीना बजाज और रोहित पुरोहित

एक्ट्रेस शीना बजाज और उनके पति रोहित पुरोहित ने 15 सितंबर 2025 को अपने बेबी बॉय का स्वागत किया. कपल ने सोशल मीडिया पर बेटे के जन्म की खुशखबरी शेयर करते हुए उसे ‘करिश्मा' बताया. शीना और रोहित लगभग 7 साल से शादीशुदा हैं. और, इतने सालों बाद मिली इस खुशी ने पूरे इंडस्ट्री और फैंस को इमोशनल कर दिया.