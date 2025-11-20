बी ग्रेड फिल्मों की हाइएस्ट पेड़ जोड़ी थी ये, इस हीरो-हीरोइन के साथ काम नहीं करना चाहती थी कोई बड़ा स्टार

दारा सिंह को रामानंद सागर की रामायण में हनुमान के रोल के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन 60 साल की उम्र में यह पॉपुलर रोल करने से बहुत पहले, दारा सिंह का फिल्मों में एक लीडिंग स्टार के तौर पर करियर था. दुनिया के मशहूर प्रोफेशनल रेसलर ने एक्टर के तौर पर काम करना बस इत्तेफाक से शुरू किया, क्योंकि उन्हें मुंबई और चेन्नई जाने पर कुछ रोल ऑफर हुए. जहां उन दिनों ज्यादातर इंडियन फिल्में बनती थीं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह एक अच्छा करियर हो सकता है, तो उन्होंने इसे उतने ही पैशन के साथ अपनाया. जहां दारा सिंह की फिल्मों को हमेशा ऑडियंस मिलती थी वहीं मेनस्ट्रीम सिनेमा ने उनकी फिल्मों को 'B-ग्रेड' फिल्में माना.

दारा सिंह के साथ कोई क्यों नहीं करना चाहती थी काम ?

1960 के दशक में दारा सिंह बहुत तेजी से फिल्में बना रहे थे और एक समय पर, थिएटर में उनकी 12 फिल्में रिलीज हो रही थीं. मुमताज जो अभी भी थिएटर में पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं, इसी दौर में दारा से मिलीं, और 15 साल की उम्र में, वह उनकी लीड हीरोइन बन गईं. उस समय दारा सिंह 35 साल के थे. उन्होंने याद किया कि फिल्मों में कोई भी लीडिंग लेडी उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ‘B-ग्रेड' का लेबल लगने का डर था, लेकिन मुमताज खुशी-खुशी मान गईं.

मुमताज ने 2012 में Rediff को बताया था, “उन दिनों जिन फिल्मों में हमने साथ काम किया, उन्हें B-ग्रेड माना जाता था. मैं अकेली एक्ट्रेस थी जो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हुई क्योंकि उस समय का कोई भी बड़ा हीरो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था. इन फिल्मों में मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि सब कुछ उन्हीं के बारे में था.”

उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस के बावजूद, दारा सिंह को “एक एक्टर के तौर पर कभी सीरियसली नहीं लिया गया.” मुमताज ने फिल्मफेयर के साथ एक चैट में उन्हें “फैंटेसी फिल्मों का सुपरस्टार” कहा और कहा कि 1963 में फौलाद में उन्हें कास्ट करना उनके करियर का “टर्निंग पॉइंट” था. उन्होंने सिकंदर-ए-आजम, रुस्तम-ए-हिंद, और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया.

मुमताज को दारा सिंह के साथ फिल्म के बदले में मिलते थे कितने पैसे?

मुमताज ने बताया कि इसी दौरान वे “सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले B-ग्रेड” एक्टर बन गए क्योंकि उन्हें हर फिल्म के लिए 4 लाख रुपये मिलते थे, और उन्हें हर फिल्म के लिए 2.5 लाख रुपये मिलते थे. उन्होंने बताया, “मेरा रोल बहुत छोटा होता था, शायद कुछ रोमांटिक सीन और कुछ गाने (हंसते हुए). मुझे आज भी याद है कि मुझे 2.5 लाख रुपये मिलते थे, जो उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी.”