श्रीदेवी की मोटी फीस की वजह से उनके हाथ से निकली थी ये हिट फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई थी बंपर कमाई

‘तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन नहीं मिलता इंसाफ...' सनी देओल की सुपरहिट फिल्म ‘दामिनी' का जिक्र हो तो ये डायलॉग आना लाजिमी है. गैंग रेप जैसे बोल्ड मुद्दे पर बनी फिल्म की रिलीज को 32 साल हो चुके हैं. 32वीं एनिवर्सरी पर एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस मिनाक्षी शेषाद्रि ने अपने जज्बात इंस्टाग्राम पर जाहिर किए. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ‘दामिनी' 30 अप्रैल 1993 को सिनेमाघरों में लगी. टाइटल रोल मिनाक्षी शेषाद्रि ने निभाया और उनके अपोजिट ऋषि कपूर थे. सनी सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में थे लेकिन रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हुई तो सनी देओल की ही रही. शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अपनी बातों को कम ही शब्दों में पिरोने वाले एक्टर ने जज्बात उड़ेल दिए.

उन्होंने लिखा, “एक ऐसी फिल्म जो शब्दों से भी ज्यादा तेजी से गूंजती है. दामिनी आज भी लाखों लोगों के दिलों में है. न्याय, साहस और सच्चाई के लिए खड़ी एक कहानी का हिस्सा बनने के लिए आभारी हूं.” एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म के पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, " दामिनी को 32 साल हो गए और यह आज भी रेलेवेंट बनी हुई है."

A film that roared louder than words—Damini still echoes in the hearts of millions. Grateful to be part of a story that stood for justice, courage, and truth. #DaminiAnniversary #TareekhPeTareekh #Grateful #32YearsOfDamini pic.twitter.com/sJJdrjsRSC