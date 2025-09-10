चार घंटे की बनी थी सलमान की ये फिल्म, भाईजान ने करवाई एडिट, फिर 2 घंटे की फिल्म ने कमाए 200 करोड़

बात 2010 की है. दिन था 10 सितंबर का. इस दिन सलमान खान की वो फिल्म रिलीज हुई जिसने भाईजान की इमेज को पूरी तरह से ही बदलकर रख दिया. सिंगलस्क्रीन्स के बाहर लंबे अरसे बाद कतारें देखने को मिली. इस तरह दम तोड़ते सिंगलस्क्रीन सिनेमाघरों में भाईजान की इस फिल्म ने नई जान फूंककर रख दी. फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद आई. सलमान खान का कैरेक्टर भी फैन्स के दिलों में उतर गया. फिल्म के म्यूजिक पर तो पूरा देश ही नाचने लगा. फिर भाईजान का चुलबुल पांडे का किरदार तो आज भी जेहन में ताजा है. शायद अब आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं दबंग की.

दबंग को 15 साल पूरे

सलमान खान की दबंग 15 साल पहले आज ही के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन अभिनव कश्यप ने किया था और बताया जाता है कि दबंग का ओरिजिनल डायरेक्टर्स कट चार घंटे लंबा था. अब भाईजान ने इस एडिट करवाने का जिम्मा सौंपा डेविड धवन को. इस तरह फिल्म को दो घंटे छह मिनट की बना दिया गया. फिल्म ने रिलीज के बाद तो सिनेमाघरों में जमकर गजब ढाया.

दंबग का बजट और कमाई

सलमान खान की दबंग जब रिलीज हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म भारत में एक जुनून के तौर पर सामने आएगी. इस फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान थे. फिल्म में सलमान खान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान और सोनू सूद भी नजर आए थे. दबंग का बजट लगभग 41 करोड़ रुपये बताया जाता है जबकि इसने 221 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी.

दबंग में सलमान खान ने पहली बार किया ये काम

सलमान खान के दबंग में किरदार चुलबुल पांडे को खास बनाने वाली चीज सिर्फ उसकी वर्दी या चुटीले डायलॉग्स नहीं थे, बल्कि वो स्वैग था जो सलमान ने इस किरदार में डाला. बॉलीवुड में पुलिसवाले पहले भी दिखे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं. सलमान ने पुलिस अफसर के किरदार को एक नया रूप दिया—मजाकिया अंदाज में न्याय की लड़ाई लड़ता हुआ एक ऐसा हीरो जो सीरियस भी था और फनी भी. ना वो नैतिक भाषण देने वाला आदर्श नायक था, और न ही सिर्फ एक एक्शन हीरो—वो एक एंटरटेनर था, जो आम आदमी के दिल में बस गया. यही नहीं, इस फिल्म में वह पहली बार मूंछों में नजर आए थे.