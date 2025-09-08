'सलमान खान गुंडा है...' दबंग डायरेक्टर ने भाईजान पर लगाए करियर बर्बाद करने के आरोप

बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दबंग' ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. इस फिल्म में सलमान ने चुलबुल पांडे नाम के पुलिसवाले का किरदार निभाया, जो दर्शकों के दिलों में बस गया. लेकिन अब इस फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान और उनके परिवार पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं. अभिनव का दावा है कि सलमान न केवल ‘गुंडा और बदतमीज' हैं, बल्कि खान परिवार ने उनके करियर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

‘सलमान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं'

एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने खान परिवार के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने कहा, “सलमान किसी विवाद में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते. उन्हें एक्टिंग से कोई लगाव नहीं है और पिछले 25 सालों से ऐसा ही है. सेट पर आना उनके लिए एक एहसान करने जैसा है. उन्हें स्टारडम का शौक है, लेकिन एक्टिंग में उनकी कोई रुचि नहीं. वह एक गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं.”

‘खान परिवार बॉलीवुड को कंट्रोल करता है'

अभिनव ने सलमान पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘बदतमीज' और ‘बदला लेने वाला' करार दिया. उन्होंने आगे कहा, “सलमान ने बॉलीवुड में स्टार सिस्टम को जन्म दिया. उनका परिवार 50 सालों से इंडस्ट्री पर हावी है. वे पूरी प्रोसेस को अपने कब्जे में रखते हैं. अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं तो वे आपको निशाना बनाते हैं और आपका करियर बर्बाद कर देते हैं.”

‘अनुराग कश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ'

अभिनव ने अपने भाई और मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप का जिक्र करते हुए एक और बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया, “अनुराग के साथ ‘तेरे नाम' के दौरान भी ऐसा ही हुआ था. अनुराग ने मुझे दबंग से पहले चेतावनी दी थी कि सलमान के साथ काम करना आसान नहीं होगा. उन्होंने मुझे साफ-साफ नहीं बताया, लेकिन कहा कि मैं इन लोगों की हरकतों से परेशान हो जाऊंगा. अनुराग को इनके तौर-तरीकों का पहले से अंदाजा था.”

