EXCLUSIVE: 'वॉर 2, कुली को एक-एक मल्टीप्लेक्स में मिले 20-20 शोज', उदयपुर फाइल्स फ्लॉप होने पर छलका निर्देशक का दर्द

कुली और वॉर 2 ने पहुंचाया उदयपुर फाइल्स के कारोबार को नुकसान क्यूंकि इन दोनों फिल्मों की रिलीज की वजह से उदयपुर फाइल्स के शोज छीन लिए गए ऐसा कहना है फिल्म के निर्देशक भरत श्रीनाते का. एनडीटीवी से बात करते हुए निर्देशक भरत श्रीनाते ने कहा, "देखिए, अब इसमें क्या राजनीति चली गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब नई फिल्में आती हैं तो छोटी फिल्मों को बॉलीवुड दबाने की कोशिश करता है और ये साफ दिखाई दे रहा है. मुझे भी क्योंकि कुली और वॉर को सिनेमाघरों ने एक-एक मल्टीप्लेक्स में 20-20 शोज दिए हैं. तो कह सकते हैं कि बॉलीवुड बाहर के फ़िल्ममेकर्स पर दबाव डालता है और उनकी फिल्म को हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है".

भरत ने बातचीत में यह भी बताया कि 15 अगस्त से पहले उनकी फिल्म सिर्फ 5 जगह रह गई. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, "हम इसको 500 स्क्रीन पर फिर से 22 तारीख को रिलीज कर रहे हैं". जब भी सिनेमाघरों में नई फिल्में आती हैं तो उससे पहले रिलीज हुई फिल्मों की स्क्रीन्स घटती जाती हैं, या फिर अगर कोई फिल्म अच्छा कारोबार नहीं कर रही हो तो भी उसके शोज कम कर दिए जाते हैं. इसलिए जब निर्देशक से सवाल किया गया कि फिल्म के शोज घटने के पीछे इसका खराब प्रदर्शन हो सकता है, तो उन्होंने कहा, "जी नहीं, अगर हमारा कारोबार अच्छा नहीं होता तो सबसे पहली बात तो 22 अगस्त को फिल्म री-रिलीज नहीं होती, क्योंकि थिएटर्स एक्सेप्ट नहीं करते".

फिल्म के कारोबार को लेकर भरत ने आगे कहा, "अच्छे लोकेशन पर फिल्म प्रदर्शित नहीं की गई, तब भी हमारी फिल्म ने पहले दिन 15 लाख का बिजनेस किया, दूसरे दिन 28 लाख, तीसरे दिन 45 लाख और उसके बाद 60 लाख का. तो इसमें कहीं न कहीं हर दिन कमाई बढ़ रही थी और अब तक फिल्म करीब 2 करोड़ का कारोबार कर चुकी है". फिल्मों की रिलीज की बात करें तो 22 अगस्त को कोई बड़ी रिलीज नहीं है, लेकिन 29 अगस्त को जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी रिलीज होगी. ऐसे में उदयपुर फाइल्स को कितनी ओपन विंडो मिल पाएगी, यह कहना मुश्किल होगा.