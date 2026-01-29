Dhurandhar OTT: खत्म हुआ इंतजार, हो गया कंफर्म इस दिन इस OTT पर रिलीज आ रही 1300 करोड़ की धुरंधर

Dhurandhar OTT: जी हां कन्फर्म हो गया है कि बॉलीवुड में 2025 का सबसे बड़ा 'धुरंधर' अब घर-घर पहुंचने को तैयार है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया. इस ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे धुरंधरों को धूल चटा दी थी. बॉक्स ऑफिस की यही धुरंधर जिसमें रणवीर सिंह नजर आए थे, ओटीटी पर धूम मचाने आ रही है. ये रणवीर सिंह की वही फिल्म है जिसके आगे पठान, जवान, केजीएफ 2 जैसी फिल्में भी ढेर हो गई थीं. इस फिल्म का लंबे समय से ओटीटी पर आने का इंतजार किया जा रहा था. दिलचस्प यह था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और मेकर्स ने इसकी ओटीटी रिलीज डेट को रिवील नहीं किया. लेकिन हम आपके लिए सोलह आने सच्ची खबर लेकर आए हैं.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर

करीबी सूत्रों की मानें तो 'धुरंधर' 30 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स स्ट्रीम होने वाली है. फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने करीब 130 करोड़ रुपये में खरीदे हैं, जिसमें सीक्वल के राइट्स भी शामिल हैं. यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. 'धुरंधर' की कहानी एक अंडरकवर रॉ एजेंट हमजा अली मजारी (जिसकी असली पहचान जसिकरत सिंह रंगी है) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान के कराची में गहरे अपराध और राजनीतिक अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है.

धुरंधर की स्टारकास्ट

कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, जो एक गहन अंडरकवर एजेंट के रूप में नजर आते हैं. अक्षय खन्ना ने खूंखार अपराधी रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जिसकी तारीफों के पुल बंधे हैं. संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के रूप में, आर. माधवन अजय सान्याल के रूप में और अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल के किरदार में हैं. इसके अलावा सारा अर्जुन यलीना जमाली के रोल में नजर आई हैं.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' ने कमाल कर दिया. थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए पहला ऐसा रिकॉर्ड है (केवल हिंदी में रिलीज होकर). कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडिया नेट कलेक्शन 835 करोड़ के आसपास पहुंचा, जबकि ग्रॉस 1001-1300 करोड़ तक रहा. वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1300-1344 करोड़ रुपये के बीच अनुमानित है. 'धुरंधर' ने 53वें दिन ही भारत में 1000 करोड़ क्लब में एंट्री की और 'बाहुबली 2' जैसी फिल्मों के साथ जगह बनाई. ओवरसीज में भी 290-300 करोड़ का बिजनेस हुआ. शुरुआती हफ्तों में फिल्म ने 200-250 करोड़ के वीकली कलेक्शन किए और महीनों तक मजबूत रही.