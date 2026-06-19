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Cocktail 2 Review: कॉकटेल 2 हुई रिलीज, जानें कैसी है शाहिद, रश्मिका और कृति की फिल्म

कॉक्टेल 2 सिनेमाघरों में 19 जून को रिलीज हो गई है. जानें कैसी है शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म.  

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Cocktail 2 Review: कॉकटेल 2 हुई रिलीज, जानें कैसी है शाहिद, रश्मिका और कृति की फिल्म
Cocktail 2 Review in hindi कॉकटेल 2 रिव्यू इन हिंदी
नई दिल्ली:

कॉकटेल 2 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी, जिसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. यह कॉकटेल का सीक्वल है, जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी नजर आए थे. वहीं अब कॉकटेल 2 को होमी अदजानिया द्वारा डायरेक्ट किया गया है. जबकि मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले कॉकटेल 2 को प्रोड्यूस किया गया है. तो आइए आपको बताते हैं कि कॉकटेल 2 कैसी है. 

कॉकटेल की कहानी

शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना से फिल्म की कहानी शुरू होती है. दोनों लिव इन में हैं और शाहिद कपूर की एक बात दोनों के रिश्ते में शक पैदा कर देती है. कृति सेनन फिल्म में रश्मिका की दोस्त के रोल में हैं. दोनों लॉन्गटाइम के बाद सिसली (इटली का एक द्वीप) में मिलती हैं और माहौल बदल जाता है. फिल्म में शुरूआत में लिवइन और शादी के बीच की उलझन को दिखाया गया है. रश्मिका चाहती है कि कृति सेनन, शाहिद कपूर की वफादारी की परीक्षा ले और वह इसे फन चैलेंज बताती है. इस तरह पूरी फिल्म वफादारी के टेस्ट पर बेस्ड बन जाती है. 

लेखक के बारे में
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नरेंद्र सैनी
Deputy Editor
नरेंद्र सैनी NDTV हिन्दी में डिप्टी एडिटर पद पर कार्यरत हैं. पत्रकारिता में 26 साल का एक्सपीरियंस. NDTV.IN के एंटरटेनमेंट सेक्शन की जिम्मेदारी. बॉलीवु... और पढ़ें
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