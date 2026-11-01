चीन की पहली AI फीचर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप, सोशल मीडिया यूजर्स बजा रहे तालियां, बोले- दो घंटे का वीडियो गेम देखने के लिए कोई पैसा नहीं देगा

सोशल मीडिया पर वायरल AI वीडियोज के बीच AI से बनी फिल्मों के बारे में भी लगातार चर्चा रही है. कई फिल्म मेकर्स ने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया लेकिन ऐसी फिल्मों के भविष्य के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल में एक पूरी तरह AI से बनी फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. यही वजह है कि दर्शकों के रिएक्शन को लेकर कुछ भी भविष्यवाणी करना खुद को तसल्ली देने जैसा भी लग सकता है.

पहले बात करते हैं एलन मस्क की 'द ओडिसि' के AI वर्जन की. ये फिल्म पहले ही अमेरिका के दर्शकों को नागवार गुजरी थी. इस बीच चीन में Sanxingdui: Future Past नाम की एक फुली एआई फिल्म रिलीज की गई. ये फिल्म पिछले हफ्ते थियेटर्स में रिलीज हुई थी. ये फिल्म दस हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई. इसके साथ साथ ये इस बात का भी टेस्ट था कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है. हालांकि दर्शकों की पसंद साफ तौर पर नजर आई. क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. एक AI फिल्म का कमर्शियली असफल रहना पैसा लगाने वाले लोगों के लिए नुकसान वाली खबर हो सकती है लेकिन आर्टिस्ट और दर्शकों ने इसे बड़े ही पॉजिटिव तरीके से लिया. सोशल मीडिया पर ये जानकारी देने वाली पोस्ट पर ज्यादातर लोग इसी तरह के कमेंट करते नजर आए.

कमेंट करने वालों में लोगों ने इसे बहुत ही अच्छी खबर बताया. एक ने लिखा, बहुत बढ़िया...AI के साथ आने वाली हर फिल्म को फ्लॉप ही होना चाहिए. एक ने लिखा, AI कॉन्सेप्ट के प्रूफ और शॉर्ट एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है लेकिन सच में कुछ महसूस करने के लिए हमें असल ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत होती है. एक का कमेंट था, एक असल शानदार कास्टिंग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता.

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